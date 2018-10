Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams (37 de ani) este dorita in wrestling, un sport cu mare priza peste Ocean și nu numai, scrie evz.ro. Anunțul a fost facut de sportiva Stephanie McMahon, fiica președintelui WWE, Vince McMahon: „O vreau pe Serena! E minunata! Ar fi un adevarat spectacol cu apariția ei. Trebuie sa i…

- Serena Williams (37 de ani) se bucura de o imagine foarte buna in Statele Unite ale Americii, iar ofertele pentru marea campioana din tenis nu intarzie sa apara. Cum sportiva sta departe de tenis si a dat senzatia ca va juca din ce in ce mai putin incepand cu 2019, Serena e chemata in wrestling.

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat vineri, la Tbilisi, ca Statele Unite ale Americii l-au invitat pe presedintele rus Vladimir Putin sa intreprinda o vizita la Washington, transmite Reuters. Nu este clar deocamdata daca Putin a acceptat invitatia.…

- "PNL va demara revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor. Revocarea Avocatului Poporului se face ca urmare a incalcarii legii de functionare a institutiei Avocatului Poporului, se face de catre plenul comun al Camerei Deputatilor si Senatului,…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat joi ca Statele Unite ale Americii nu au fost in stare in obtina nici un fel de realizari la reuniunea Adunarii Generale a ONU care a avut loc in aceasta saptamana, relateaza agentia Reuters, scrie Agerpres. Rohani si presedintele american, Donald…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat marti China ca "incearca sa influenteze" alegerile din Statele Unite ale Americii prin sanctiunile sale comerciale, dupa ce Beijingul a anuntat "represalii" la noile...

- Revoluție in Primera Division! Federația Spaniola de Fotbal a ajuns la un acord cu o companie internaționala americana pentru disputarea a catorva partide din campionat in Statele Unite ale Americii și Canada. Și asta nu doar intr-o singura ediție, ci in fiecare din urmatorii...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, într-o emisiune TV, ca are &"un inconfort major&" ca România îl are ca ambasador în Statele Unite ale Americii pe George Maior, un fost