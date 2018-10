Serena lanseaza “Waiting” Dupa ce in urma cu cateva luni a facut furori in tari ca Turcia si India cu piesa “Safari”, Serena lanseaza un nou single – “Waiting”. O noua colaborare cu Pink Elephant, “Waiting” a luat nastere in cadrul TIC 2018, cea de-a doua tabara internationala de muzica organizata de Roton Music la Valea cu Pesti. “Safari”, lansat in urma cu 9 luni, se bucura in continuare de un succes international neasteptat. Dupa ce a depasit 11 milioane de vizualizari pe YouTube, ajungand pana pe locul 6 in Trending, piesa a intrat in topurile Shazam din Turcia si India pe locurile 7, respectiv 15. Totodata, piesa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

