Stiri pe aceeasi tema

- Vor ramane deschise sapte in Sectorul 1, cinci in Sectorul 5 si cate doua in Sectoarele 2, 3, 4 si 6. In total 20 de gradinite vor fi deschise in Capitala, dupa data de 1 iulie si 31 august. Va prezentam mai jos lista gradinitelor deschise in vacanta de vara: Sectorul 1 1. Gradinita nr. 46 1 iulie –…

- PNL a organizat, sambata 18 mai, in Piata Victoriei, un miting la care liderii de partid s-au laudat ca au participat zeci de mii de oameni. Despre diferenta intre "a veni" si "a fi adusi", a comentat, pe Facebook, Andrei Caramitru - USR. "Zeci de autocare pleaca din Bucuresti dupa miting-ul PNL.…

- Bucuresti, 18 mai /Agerpres/ - Presedintele Klaus Iohannis a ajuns sambata, in Piata Victoriei, la mitingul electoral al Partidului National Liberal. La manifestatie sunt prezenti pe scena lideri ai PNL, printre care presedintele Ludovic Orban, secretarul general Robert Sighiartau, liderul…

- Rompetrol, parte a Grupului KMG International, continua seria acțiunilor derulate in cadrul Programului „Pregatit pentru cariera” adresat elevilor și studentilor din Ploiești, Constanța, Navodari și București. Reprezentanții companiei au organizat, in zilele de 8 și 9 mai 2019, un eveniment de cariera…

- In deschiderea campaniei pentru alegerile europarlamentare, Libertatea a organizat, ieri, prima dezbatere electorala in redacția unui ziar din Romania - „EU contez, EU votez”. Candidați la un fotoliu in Parlamentul European și reprezentanți ai partidelor au discutat despre teme care framanta de decenii…

- Expozitia de fotografie "De la picatura pana la cosmos" se va deschide, miercuri, de la ora 18,00, la Institutul Cervantes din Bucuresti. Potrivit unui comunicat al institutiei transmis AGERPRES, expozitia prezinta lucrarile rezultate ca urmare a atelierelor de fotografie pentru copii…

- Google va derula in Romania, in perioada aprilie - august 2019, proiectul educational gratuit "Google Atelierul Digital", adresat tuturor persoanelor care doresc sa isi imbunatateasca gandirea creativa si sa inceapa un proiect inovator, folosind metoda Design Thinking. Potrivit unui comunicat de presa…