Stiri pe aceeasi tema

- INNA, Irina Rimes și Nicoleta Nuca, impreuna pe aceeași scena, marți, 16 aprilie, de la ora 20:00, la Sala Palatului, intr-un spectacol-eveniment dedicat implinirii a 30 de ani de fapte bune a Fundației Copii in Dificultate, cea mai veche organizație caritabila din Romania. Show-ul caritabil Stars4Dreams…

- ASLS Romania revine cu un nou eveniment marca Seri Culturale FLLS. De data aceasta, in cadrul Serii Culturale Austriece, cei pasionati de aceasta tara sunt invitati sa-i descopere cultura, traditia si istoria intr-o atmosfera unde vor domni muzica clasica si rafinamentul. Asa cum spune traditia Serilor…

- Emeli Sande le face o surpriza fanilor cu videoclipul piesei „Sparrow”, filmat in New York, regizat de Sarah McColgan (H.E.R, Charli XCX, Miguel, Sean Paul) și editat de Ernie Gilber. Videoclipul piesei „Sparrow” reda o frumoasa calatorie metaforica, ce exploateaza teme precum puterea, mișcarea și libertatea.…

- Imagini amuzante cu un urs care se scarpina de un arbore au fost surprinse, cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei, intr-o padure administrata de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, la Ocolul Silvic Teregova. Videoclipul face deja furori pe rețeaua de socializare Facebook, animalul fiind…

- In ciuda dezamagirilor, visurile trebuie sa-și croiasca drum in viețile tuturor, acesta este mesajul pe care il transmite MIRA odata cu noua ei piesa, „Cum de te lasa”. Vocea calda a artistei și ritmul vibrant al melodiei sunt doar doua dintre motivele ce va vor face sa va indragostiți de aceasta piesa.…

- Alexandru Vaida-Voevod (27 februarie 1872, Olpret/Bobalna de astazi-19 martie 1950, Sibiu) a avut un rol esential in unirea Transilvaniei cu Romania. Deputat [1] in Parlamentul din Budapesta (perioada 1906-1918), a citit, in corpul legislativ invocat, rezolutia prin care ardelenii se proclamau liberi…

- Primul clip din Romania realizat cu ajutorul inteligenței artificiale pe zona de style transfer este semnat de The Motans și se lanseaza azi. Videoclipul piesei „Invitat” este unul atipic, dar original și artistic și reprezinta o inovație din punct de vedere tehnic. „Style transfer prin CNN (Convolutional…

- Ideea de a uni intr-o singura companie centrale performante cu unele mai putin performante a mai fost discutata in trecut, insa nu are nicio treaba cu realitatea, pentru ca ar insemna mascarea unor pierderi, a declarat, miercuri, directorul general al Hidroelectrica, Bogdan Badea, intr-o conferinta…