Sere impresionante pline cu canabis, în România. Oamenii erau plătiți cu ziua Cultura de cannabis era amplasata in sere desfasurate pe o suprafata de un hectar in comuna Hadambu, pe un teren ce a fost cumparat in urma cu un an de un barbat din Spania, casatorit cu o romanca, scrie Ziarul de Iasi. Reteaua de traficanti de droguri, formata din doi italieni si doi spanioli, a angajat sapte muncitori. Pentru fiecare zi de munca, acestia erau platiti cu cate 50 de euro fiecare. Politistii au ridicat mai multi saci de cannabis, dar o parte a fost aruncat de catre angajati intr-un sant de scurgere. Mai multe persoane sunt audiate de ofiterii de la BCCO. Articolul integral… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

