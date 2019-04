Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 10-a ediție a Cupei Balcanice la kendo s-a desfașurat, zilele trecute, in capitala Bulgariei, Sofia. Nu mai putin de 138 de sportivi din opt tari - Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Grecia, Turcia, Croația si Romania - au onorat cu prezenta competiția, care deja a devenit o tradiție…

- Mine, siderurgie, termocentrale pe carbune, poduri, autostrazi: China investeste in Balcani, ceea ce genereaza ingrijorarea Uniunii Europene, transmite AFP. Mult timp, Occidentul a considerat Rusia drept principalul rival în această regiune fragilă şi săracă din Europa…

- Fashion Box, lider mondial pe segmentul denim, continua expansiunea in Romania, prin deschiderea de magazine monobrand Replay, parte a unui plan de dezvoltare la nivel european. Potrivit unui comunicat al companiei, opt magazine monobrand Replay vor fi deschise în zona Europei de Est, inclusiv…

- Serbia a comemorat duminica cea de-a 20-a aniversare a loviturilor aeriene ale NATO care au forțat Belgradul în 1999 sa-și retraga trupele din Kosovo, încheind un conflict care a lasat peste 13 000 de morți, relateaza AFP.Dupa aceasta operațiune de douasprezece luni, fosta provincie…

- Investitori internaționali din Europa de Sud-Est și cele mai tari startup-uri regionale de tehnologie se vor intalni in capitalele Romaniei și Bulgariei in cadrul celei de-a doua ediții balcanice a South East Europe Tech Tour 2019 (SEETT), care va avea loc la București și Sofia pe 28, respectiv 29 mai…

- la București și Sofia Platforma de business South East Europe Tech Tour 2019 revine in Balcani pentru al doilea an consecutiv! Investitori internaționali din Europa de Sud-Est și cele mai tari startup-uri regionale de tehnologie se vor intalni in capitalele Romaniei și Bulgariei in cadrul celei de-a…

- Timișenii și nu numai sunt invitați sa ia parte la festivalul de vin VINOFEST – Varșeț 2019, eveniment devecnit tradițional in Banatul de dincolo de granița. Cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional de vin VINOFEST – Varșeț 2019, care sarbatorește tradiția viticola a zonei, se va desfașura…

- Mii de sarbi au manifestat sambata la Belgrad impotriva presedintelui Aleksandar Vucic, pe care il acuza de autoritarism, a zecea defilare in tot atatea saptamani de mobilizare, informeaza France Presse. Manifestantii, care s-au mobilizat de asemenea in alte 40 de orase, acuza puterea ca reduce la tacere…