- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) mai are la dispoziție 20% din bugetul alocat pentru schema de ajutor de stat instituita prin Horararea de Guvern (HG) nr. 807/2014, dintr-un buget de 614 milioane de lei și dintr-o sesiune de inregistrare a cererilor de acord deschisa la 10 septembrie 2018.Primele…

- In sedința de Guvern de astazi, 9 noiembrie 2018, a fost aprobata Ordonanța de urgența privind continuarea programului național Masa calda in școli, destinat prescolarilor si elevilor din 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat. Bugetul alocat programului a crescut de la 30,7 milioane de…

- Rusia si Serbia organizeaza exercitii aeriene comune in perioada 1-5 octombrie pe teritoriul Republicii Sarbe, la care vor participa avioane de lupta MiG-29 si elicoptere Mi-8, a anuntat luni Ministerul Apararii rus, citat de agentia de presa TASS, aceste aplicatii intervenind la doua zile dupa ce…

- Ministerul Finanțelor Publice anunța ca au fost depuse cereri de ajutoare de stat pentru mari investiții de 1,38 miliarde de lei, in condițiile in care bugetul alocat acestui program in 2018 este de 614 milioane de lei. Au fost depuse 32 de cereri pentru investiții in valoare totala de 3,8 mld lei,…

- Comisarul european pentru Migrație, Dimistris Avramopoulos și ministrul sarb de Interne Nebojsa Stefanovic au ajuns la un acord privind cooperarea intre Serbia și Frontex in problema imigranților, relateaza site-ul publicației Balkan Insight, citat de Mediafax.

- Transferat in vara acestui an la Partizan Belgrad, Gabi Eanache (28 de ani) a avut parte de un xoc in Serbia. Fotbalistul a povestit cum se trEiexte rivalitatea dintre Steaua Ro"ie "i echipa sa printre politixti.