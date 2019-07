Serbia vrea să împrumute mai multe miliarde de euro pentru investiţii în infrastructură Pana acum, Serbia a atras proiecte in valoare totala de 14,5 miliarde euro, inclusiv din China si Rusia, a spus Zorana Mihajlovic. "Actualele investitii chineze in infrastructura se ridica la aproape cinci miliarde euro", a precizat Zorana Mihajlovic.



Guvernul de la Belgrad spera ca noi proiecte in infrastructura vor impulsiona economia tarii. Potrivit FMI, economia Serbiei va inregistra o crestere de 3,5% in acest an, mai putin fata de avansul de 4,4% inregistrat anul trecut, si un avans anual de aproximativ 4% intre 2020 si 2022.



"Statul trebuie sa demareze noi investitii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

