- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care…

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat, miercuri seara, ca Belgradul trebuie sa accepte independenta fostei provincii sarbe Kosovo daca vrea sa adere la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul apararii din Serbia, Aleksandar Vulin, a afirmat marti ca Belgradul ar trebui sa ajunga impreuna cu Pristina la un acord de separare intre sarbi si albanezi in Kosovo, in scopul de a pune capat unei dispute ce impiedica aderarea Serbiei la Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. Belgradul…

- Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat, marti, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a adaugat ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare, scrie Agerpres. "Este…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci spera la un ”acord istoric” cu Serbia in 2018, an care marcheaza un deceniu de la proclamarea independentei in continuare nerecunoscute de Belgrad, relateaza AFP. ”Eu cred cu adevarat ca dialogul este singura cale posibila, astfel incat Kosovo si Serbia sa inainteze…

- Marea Britanie va trebui sa accepte orice eventuale schimbari juridice pe care Uniunea Europeana le face în timpul perioadei de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, a declarat luni seara negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, informeaza Reuters. Barnier a reamintit Londrei ca înca…

- Nationala de fotbal a României va debuta în noua competitie Liga Natiunilor pe 7 septembrie, când va întâlni pe teren propriu reprezentativa Muntenegrului, în cadrul Grupei a 4-a a Ligii C, conform calendarului stabilit de Uniunea Europeana de fotbal. Iata programul…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Uniunea Europeana continua sa fie extrem de atenta cu privire la ceea ce se intampla in Romania in aceasta perioada. Modificarile aduse legilor Justitiei nu sunt deloc pe placul celor de la Bruxelles, iar de acolo vine un mesaj extrem de clar. Jean Claude Junker și Frans Timmermans transmit ca ”Urmarim…

- Romania a reusit, cu ajutorul Politicii Agricole Comune (PAC), in cei 10 de la aderarea la Uniunea Europeana, sa dobandeasca pozitia de lider european in productia de miere si sa restructureze sectorul viti-vinicol, dar a ramas in continuare cu o slaba organizare a fermelor mici si a filierelor pe…

- Simona Halep va investi circa 150.000 de euro in construirea unei vile de lux in Busteni, la patru ani dupa ce a fost declarata cetatean de onoare al orasului, conform Telekom Sport. In 2017, Halep a cumparat si un hotel in Poiana Brasov, pentru care a platit in jur de doua milioane de euro.…

- Ion Tiriac a dezvaluit ultimele informatii despre starea de sanatate a Simonei Halep dupa primul meci de la Australian Open. Simona Halep s-a calificat, marti dimineata, in turul al doilea de la Australian Open, dupa o victorie muncita, scor 7-6 (5), 6-1, in fata australiencei Destanee Aiava.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in conferinta de presa sustinuta alaturi de premierul Japoniei, Shinzo Abe, ca au decis sa inceapa demersurile pentru ridicarea relatiei dintre Romania si Japonia la nivel de parteneriat strategic. "Am avut discutii aprofundate, care au aratat…

- Victor Ponta poate fi considerat sarb cu acte in regula, incepand de joi, anunța cotidianul Blic. Surse din cadrul Guvernului de la Belgrad au precizat pentru ziar ca fostul prim-ministru al Romaniei a primit cetațenia sarba și pașaport sarbesc. Mai mult, Ponta a precizat pentru Hotnews.ro…

- Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri…

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba: Sunt consilier onorific al presedintelui Vucic, a spus fostul premier, pentru Agerpres , dupa ce presa sarba a scris despre acest lucru. Victor Ponta spune ca este o „calitate onorifica si onoranta”. „Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, scrie news.ro.Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania fac apel la "toate partile implicate" in procesul de reforma a justitiei "sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si a luptei impotriva coruptiei", se arata…

- In debutul sedintei de plen a Senatului in care se dezbate modificarea legii 317/2004 privind functionarea CSM, senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea "va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia.…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat miercuri ca ar trebui sa fie un avertisment "foarte dur" pentru Guvernul de la Bucuresti ceea ce s-a intamplat astazi pentru Polonia, in conditiile in care Uniunea Europeana se teme ca "Romania s-ar transforma intr-un rai al infractionalitatii europene".…

- Conform noii legi, o institutie unica va inlocui mai multe organe existente care, potrivit executivului comunitar, nu au obtinut rezultate concrete. Seful noii institutii va fi numit de parlament si nu de catre presedinte.Actualul sef al statului bulgar, Rumen Radev, sustinut de opozitia…

- Kovoso, a carui independenta nu este recunoscuta de catre Belgrad, este 'Ierusalimul' sarbilor, a afirmat joi ministrul sarb de externe Ivica Dacic, potrivit AFP. "Kosovo este Ierusalimul nostru", a spus Ivica Dacic intr-o conferinta pentru marcarea a 25 de ani de la restabilirea relatiilor diplomatice…

- Intreprinzatorul hunedorean, mai ales cel care a ales calea mai complicata de a face producție, are de cațiva ani o mare problema: nu mai gasește forța de munca calificata. Atuul forței de munca inalt calificate din Hunedoara s-a sleit și a devenit un fel de ”fake news” in textele festive de promovare…

- Integrarea Serbiei in Uniunea Europeana o fac Romania, Bulgaria si Grecia prin infrastructura comuna, dezvoltare economica si schimburi culturale, aderarea efectiva ramanand doar o formalitate la care ne-am angajat toate cele trei tari ale Uniunii Europene sa sprijinim cat putem Serbia, a declarat…

- "Am vorbit de globalizare, am vorbit de interconectare, nu mai exista conflicte indepartate și conflicte apropiate. Din acest punct de vedere, orice zona care pune in pericol, orice conflict care pune in pericol stabilitatea, siguranța cetațenilor noștri reprezinta o preocupare. Ne manifestam, ca…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, marti, contractul de proiectare si executie pentru varianta de ocolire a orasului Comarnic. Drumul are rolul de a descongestiona traficul de Valea Prahovei. Contractul a fost incheiat de CNAIR cu Asocierea Next…

- Romania devine, in urma unor schimbari organizationale, lider strategic in cadrul British American Tobacco pentru opt tari din sudul si sud-estul Europei si pentru Kosovo. In urma deciziei, operatiunile BAT din Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, Kosovo, Bosnia-Hertegovina, Muntenegru, Slovenia…

- Bulgaria, care va prelua președința Consiliul Uniunii Europene de la 1 ianuarie, va insista pentru o apropiere mai mare a țarilor din Balcanii de Vest de blocul comunitar, relateaza agenția Reuters, preluata ce Agerpres.ro. Serbia, Muntenegru, Albania, Macedonia, Bosnia și Kosovo aspira…

- "Eu am sprijinit și sprijin cu fapte administrative și politice independența Justiției și parteneriatul strategic pentru secolul XXI cu SUA. Lupta cu PSD pentru independența Justiției nu e ușoara și orice sprijin e binevenit. Dar nu pot sa accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbește Romaniei",…

- Cu doar 15 kilometri de autostrada noi deschiși in perioada 2016-2017, Romania se plaseaza la acest capitolul in urma majoritații țarilor vecine. Spre exemplu, in Kosovo au fost inaugurați anul trecut 20,4 km, in Bosnia și Herțegovina 34,5 km iar in Serbia 68,3 km. Dupa ce Ministerul Transporturilor…

- Uniunea Europeana este tot mai dispusa sa ia in considerare aderarea statelor din Balcanii Occidentali, a apreciat marți comisarul european pentru politica de vecinatate și negocieri in vederea extinderii Johannes Hahn, citat de Reuters. ''Există mai multă disponibilitate (decât în…

- Uniunea Europeana este din ce in ce mai dispusa sa accepte aderarea statelor balcanice la Blocul comunitar, ceea ce ar ajuta la asigurarea pacii in regiune si la dezvoltarea UE, a declarat marti comisarul european pentru integrare, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Bucureștiul este singura capitala europeana care nu este legata prin autostrada de niciun alt oraș important de pe continent. Și legaturile feroviare lasa de dorit. Din București pleaca trei autostrazi, însa toate trei se opresc dupa maximum 225 km, cât are cea spre Constanța (Autostrada…

- Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, a precizat ca nu accepta tonul adoptat de Departamentul de Stat al SUA în comunicatul privind pachetul de legi ale justiției. ”Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si politice independenta…

- Lista tarilor despre care Pristina sustine ca au recunoscut declaratia unilaterala de independenta a Kosovo contine cel putin sapte sau opt state care nu au recunoscut-o de fapt, a declarat prim-vicepremierul si ministrul de externe sarb Ivica Dacic, transmite luni Tanjug. "Pristina are o lista cu…

- Laura Kovesi, femeia insarcinata sa curete unul dintre cele mai corupte state membre UE de coruptie, ii ataca pe cei care vor sa-i deraieze eforturile, scrie Euronews. Sefa luptei impotriva corutiei in Romania denunta ceea ce numeste ”atacuri de necrezut” vizand incercari de a scapa tara de coruptie,…

- Serbia nu va recunoaste Kosovo de dragul aderarii la Uniunea Europeana, a declarat miercuri, la Buenos Aires, ministrul de externe sarb Ivica Dacic, informeaza agentia de presa MIA. Aflat in...

- Ivica Dacic considera ca aderarea la Uniunea Europeana este principalul scop al Serbiei. Cu toate acestea, condiția impusa de UE ca Serbia sa recunoasca Kosovo drept stat independent este inacceptabila. Serbia, alaturi de Albania, Bosnia si Hertegovina, Kosovo, Macedonia si Muntenegru…