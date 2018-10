Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Trump ar putea regreta faptul ca a cautat solutii aparent simple in cazul disputelor teritoriale din Europa de Est, intrucat un schimb de teritorii intre Kosovo si Serbia ar putea declansa un conflict in regiune.

- Ambasadorul Republicii Moldova in Regatul Belgiei, Lilian Darii, a avut o intrevedere cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul careia a prezentat scrisorile de acreditare in funcția de șef al Misiunii Republicii Moldova la NATO.

- Cel puțin opt luptatori afiliați regimului lui Bashar al-Assad au fost uciși ca urmare a unor lovituri aeriene care au avut loc langa o baza militara americana aflata in sud-estul Siriei, a afirmat luni ONG-ul ”Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului”.

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega (Pro Romania) a publicat un nou editorial in presa conservatoare din SUA de data aceasta despre riscurile schimbarilor de granițe din Balcani, plecand de la posibilitatea schimbului de teritorii dintre Serbia și Kosovo. ”Dupa caderea Cortinei de Fier, fosta Iugoslavie…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a respins luni orice modificare de frontiere in Balcani, dupa ce atat lideri din Kosovo, cat si din Serbia au sugerat recent ca actualele frontiere sunt gata a fi negociate, informeaza marti MIA. Comentariile facute de Angela Merkel au avut in mod clar…

- Radio Europa Libera (Radio Free Europe/ Radio Liberty, RFE/RL) vrea sa lanseze noi servicii de stiri in Romania si Bulgaria, in decembrie 2018, intr-o incercare de a consolida peisajul media din cele doua tari, potrivit unui comunicat de presa. In ambele cazuri, aceasta lansare va marca revenirea…