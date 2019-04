Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelara germana Angela Merkel vor gazdui astazi la Berlin un summit regional destinat reansarii dialogului intre Serbia si Kosovo. Discutiile se vor axa pe „stabilitatea regiunii, cu accent pe gasirea unei cai de relansarea dialogului intre Serbia si Kosovo”.…

- Cei doi pretendenti la functia de presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko si Volodimir Zelenski, s-au deplasat vineri la Berlin si Paris, cu noua zile inaintea celui de-al doilea tur de scrutin, transmite AFP. In timp ce presedintele ucrainean Porosenko discuta in capitala Germaniei cu…

- Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor diplomatice in formatul Normandia (cu participarea Frantei, Germaniei, Ucrainei si Rusiei), lansat in 2014 pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei. "Cred ca ar trebui sa continuam lucrul in acest format", a spus ea, recunoscand totodata…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a pledat pentru o amanare a Brexitului cu cel mult un an, potrivit unei scrisori adresate celor 27 de state membre ale UE care vor participa miercuri la o reuniune cu premierul britanic Theresa May. Theresa May a cerut o amanare pana la 30 iunie pentru…

- May si Merkel au discutat la Berlin timp de o ora si jumatate despre solicitarea Marii Britanii de a amana Brexitul pana la 30 iunie, cu optiunea scurtarii acestui termen in cazul in care sefa guvernului de la Londra reuseste sa convinga parlamentul britanic sa aprobe intre timp acordul de Brexit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va avea o intalnire oficiala cu prim-ministrul britanic Theresa May, marti seara, la Paris, pentru a discuta despre Brexit, au anuntat reprezentantii Administratiei Prezidentiale franceze, citati de Reuters, relateaza Mediafax.Citește și: Ucraina ii ajuta…

- Premierul britanic Theresa May se va deplasa marti la Berlin si apoi la Paris, in incercarea de a-i convinge pe cancelarul federal german Angela Merkel si pe presedintele francez Emmanuel Macron, in ajunul unui su...