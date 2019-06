Serbia - Sărbătoarea berzelor într-o localitate din Voievodina In nicio regiune din Serbia berzele nu sunt celebrate ca in Taras, o localitate din Voievodina (nord), care adaposteste cel mai mare numar de perechi de pasari migratoare din aceasta specie din tara, potrivit AFP.



Din 2015, o asociatie constituita din locuitori ai Taras se ocupa de protectia acestor pasari maiestuoase si de mentinerea unui mediu propice pe perioada popasului lor in Serbia. Asociatia organizeaza cursuri de educatie pentru protectia mediului, activitati diverse si, in fiecare an, o sarbatoare care tine mai multe zile in onoarea invitatiilor de marca care au ales acest… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de pretutindeni va derula partea a doua a proiectului „ Ziua Romanilor de Pretutindeni pe Valea Timocului”, la Bor, in Serbia, in 02 iunie 2019. Proiectul se va implementa in…

- Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru romanii de pretutindei, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de pretutindeni va derula proiecte in șapte comunitați istorice romanești, in perioada 24 mai- 02 iunie 2019. Evenimentele se vor desfașura cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni,…

- Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate protectiei consumatorului, Conferința „European Consumer Protection”, s-a desfasurat vineri, 17 mai a.c., la Bucuresti. In cadrul acestuia s-au reunit reprezentanti ai autoritatilor si organizatiilor de profil, profesionisti din re/asigurari si specialisti…

- Timp de cinci ani, cei de la ABAB au avut și continua sa aiba grija de pista de biciclete (cei cinci ani urmand sa se implineasca in decembrie 2019), dupa cum erau de altfel obligați prin proiectul european. Dupa aceea, cei de la ABAB iși vor lua mana de pe ea și o vor preda… cui vrea sa aiba…

- Sarbatoarea sfanta a Invierii Domnului soseste cu bucurie si solidaritate pentru 130 de familii izolate din Muntii Apuseni. Masa de Pasti va fi pregatita mai devreme si va fi mai bogata datorita voluntarilor CERT Transilvania. 130 de familii izolate din Muntii Apuseni vor scapa si in acest an de grija…

- Pariurile, in special in sport, au devenit extrem de populare in ultimii ani in Kosovo, unde aproximativ o treime din 1,8 milioane de persoane sunt șomeri. Primul ministru, Ramush Haradinaj a declarat ca masura vizeaza "consolidarea securitații publice". "Nu vom permite ca aceste locuri sa…

- Colegiul Național Pedagogic "Spiru Haret" Buzau și Inspectoratul Școlar Județean Buzau in parteneriat cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie București, Asociația profesorilor "Chem-Bio-Phyz" Buzau și unitați școlare din: Georgia, Portugalia, Armenia, Republica Moldova, Letonia, Serbia si Romania…

- Sibienii din comuna Cristian s-au bucurat sa vada ca prima barza s-a intors in cuibul ei, semn ca primavara a venit in aceasta localitate, renumita in judet tocmai pentru numarul cel mai mare de astfel de pasari care sunt aici, peste o suta in fiecare an, a declarat, miercuri, presedintele Organizatiei…