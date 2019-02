Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au iesit in strada la Belgrad impotriva presedintelui sarb Aleksandar Vucic pentru a opta sambata consecutiva, relateaza dpa, conform agerpres.ro. "Presedintele Vucic trebuie sa-si inainteze demisia pentru ca Serbia sa poata fi din nou un stat constitutional", a spus in fata multimii…

- Rusia si Serbia au semnat un acord de cooperare in domeniul energiei nucleare civile, a anuntat joi, intr-un comunicat, constructorul rus de reactoare nucleare Rosatom, relateaza Agerpres . Acest acord interguvernamental vizeaza construirea si modernizarea unor reactoare nucleare in domeniul cercetarii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a beneficiat joi de o primire demna de un "superstar", in vizita sa oficiala in Serbia, principalul aliat al Rusiei din Balcani, relateaza AFP. Batai de clopot, salve de tun, defilare de bun-venit la care au luat parte zeci de mii de sarbi sub un soare stralucitor, avioane…

- Balcanii stau din nou pe un butoi cu pulbere. Dupa ce in acest an s-a vehiculat ideea unui schimb de teritorii, acum Serbia și Kosovo par a fi la un pas de razboi și asta din cauza unei decizii controversate a autoritaților de la Pristina. ! Miscari de trupe ale fortei internationale de…

- Sefa executivului de la Belgrad si-a exprimat, miercuri, speranta ca tara sa 'nu va fi nevoita niciodata sa recurga la armata', desi exista, in opinia sa, o posibilitate in acest sens avand in vedere vointa Kosovo de a se dota cu propria forta militara, relateaza AFP. 'Sper ca nu va trebui niciodata…

- Serbia nu mai are niciun motiv pentru a avea incredere in misiunea KFOR si in NATO intrucat tot ceea ce acestea au afirmat despre ultimele manevre ale trupelor speciale ale politiei din Kosovo (ROSU) s-a dovedit a fi neadevarat, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-o intrevedere…

- Vucic si premierul sarb Ana Brnabic s-au intalnit cu ambasadorul rus dupa ce trupele ROSU au arestat trei barbati sarbi in nordul orasului Kosovska Mitrovica. In situatia actuala, Serbia va continua sa actioneze intr-o maniera serioasa si responsabila, dar nu mai poate avea incredere in KFOR…