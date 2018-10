Serbia, poziție față de NATO: ”Rămânem neutri” Acesta este cel mai mare exercitiu organizat de Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a Raspunsului la Dezastre (EADRCC) al NATO si el este gazduit pentru prima data de catre Serbia.



La exercitiu, care se va incheia pe 11 octombrie, participa aproximativ 2.000 de persoane din 38 de tari.



Cu aceasta ocazie, Vucic i-a multumit secretarului general al NATO pentru sprijinul acordat in organizarea acestui exercitiu si pentru ca nu doreste sa influenteze ''decizia independenta a Serbiei in legatura cu unde si cum va fi ea in viitor''.



Vucic a precizat ca Serbia are…



