- Radomir Markovic, seful serviciilor de informatii sarbe in timpul lui Milosevic, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare. Markovic executa deja o alta pedeapsa de 40 de ani de inchisoare pentru tentativa de asasinat asupra unui lider al opozitiei, in 1999. Tot la 30 de ani a fost condamnat…

- La 24 martie, Serbia marcheaza 20 de ani de la bombardarea NATO din 1999, in cadrul carora sute de civili au fost uciși și mult mai multi au fost raniți. Numeroase structuri civile din intreaga țara au ramas in ruine dupa bombardamente. „Nu vom fi in NATO, am vorbit clar cu secretarul general Jens Stoltenberg”,…

- Mii de persoane au participat sambata la Belgrad la marsul de protest saptamanal impotriva presedintelui Aleksandar Vucic, informeaza dpa. Devenit obicei de la declansarea valurilor de proteste pe 8 decembrie, demonstratii au avut loc si vineri in zeci de orase, mai mici sau mai mari, de pe teritoriul…

- In urma cu 20 de ani, la 24 martie 1999, Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a lansat o campanie de bombardamente aeriene impotriva Iugoslaviei, pentru a pune capat represiunii impotriva albanezilor kosovari, o premiera impotriva unui stat suveran in cei 50 de ani de existenta a Aliantei,…

- Serbia a introdus in programa de liceu lectii despre aparare si securitate, la aproape trei decenii dupa ce fusesera eliminate, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citeste si Judecatorii explica de ce i-au caștig de cauza lui Liviu Dragnea in cazul completurilor de 5 - ICCJ facut exces…

- Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar la 23 ianuarie, a fost recunoscut pana in prezent de peste 50 de tari, printre care Statele Unite care incita celelalte tari sa il recunoasca. Tanarul opozant de 35 de ani este angajat intr-o confruntare cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat joi autoritațile din Kosovo ca au intreprins o serie de provocari, inclusiv prin decizia de a-și inființa propria armata, o mișcare care a dus la tensionarea relațiilor cu Serbia care ar fi putut destabiliza regiunea, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Armin Alibasic, un tanar in varsta de 21 de ani, suspectat de apartenența la ISIS a fost arestat miercuri langa orașul Novi Pazar, cu cateva ore inainte ca liderul rus sa ajunga in Serbia in cadrul unei vizite oficiale. In momentul arestarii, tanarul suspectat de pregatirea unui atentat asupra…