- Vucic si premierul sarb Ana Brnabic s-au intalnit cu ambasadorul rus dupa ce trupele ROSU au arestat trei barbati sarbi in nordul orasului Kosovska Mitrovica. In situatia actuala, Serbia va continua sa actioneze intr-o maniera serioasa si responsabila, dar nu mai poate avea incredere in KFOR…

- Trei sarbi din Kosovo au fost arestati vineri dimineata in nordul orasului divizat Mitrovica in ancheta privind asasinarea politicianului sarb kosovar Oliver Ivanovic, impuscat mortal, la 16 ianuarie, in fata biroului sau de agresori necunoscuti, transmite AFP, citand politia kosovara. …

- Kosovo a crescut miercuri cu 100% taxele vamale aplicate produselor sarbesti, a doua zi dupa ce a ratat din nou aderarea la organizatia internationala de politie Interpol din cauza 'campaniei feroce' a Serbiei, relateaza AFP. 'Aceasta decizie intra in vigoare imediat' si este un raspuns la 'agresivitatea…

- In cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Belgrad impreuna cu seful diplomatiei Comorelor, Mohamed Elamine Soeuf, Dacic a spus ca aceasta este a zecea tara care i-a trimis Serbiei o nota in care anunta ca isi revoca recunoasterea Kosovo, pentru a permite celor doua parti sa ajunga la o solutie…

- Uniunea Comorelor si-a revocat recunoasterea independentei Kosovo, declarata de aceasta unilateral, a anuntat miercuri ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, informeaza Tanjug. In cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Belgrad impreuna cu seful diplomatiei Comorelor, Mohamed Elamine Soeuf, Dacic…

- 'Parte integranta a Kosovo', 'proprietate a Serbiei': lacul artificial Gazivode aminteste cat de departe este un acord de normalizare intre Pristina si Belgrad, care ar trece printr-o modificare a frontierelor, noteaza marti France Presse. Sustinuta public de catre Washington si cu jumatate…

- Situația cu Kosovo este aceeași cu cea a anexarii Crimeei ucrainene, astfel incat Kosovo ar trebui sa fie alipita Serbiei, asa cum Rusia a anexat peninsula, a declarat ambasadorul rus in Serbia, Alexander Cepurin, potrivit RTS. „In nordul Kosovo și Metohija traiesc compact sarbi in Kosovska Mitrovica,…