- SERBIA - MUNTENEGRU LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Cu doua meciuri ramase de disputat, lupta pentru primul loc in Grupa 4 a Seriei C din Liga Natiunilor ramane deschisa. Serbia, Muntenegru si Romania spera inca sa termine pe prima pozitie, care ofera o sansa in plus de calificare la Euro 2020 si care…

- Serbia, locul 1, și Muntenegru, locul 2, joaca ACUM intr-un meci din Liga Națiunilor, din grupa 4 din Liga C, din care face parte și Romania. liveTEXT Serbia - Muntenegru 0-0 Click AICI pentru liveTEXT Echipe de start: Serbia: Rajkovic - Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov - Matic, Maksimovic…

- Muntenegru a trecut peste Romania in grupa de Liga Natiunilor, dupa ce a invins Lituania, in deplasare, scor 4-1. In acest moment, Romania acumuleaza 6 puncte, in timp ce Muntenegru are cu unul mai mult, informeaza Mediafax.Egalul cu Serbia nu ne-a tinut prea mult pe pozitia secunda in Grupa…

- Romania: Tatarusanu – Manea, Tamas, Sapunaru, Tosca – Marin, Baluta – Maxim ("71 – Rotariu), Stanciu, Dragus ("45^2 – Nedelcearu) - Tucudean ("80 – Keseru). Selectioner: Cosmin Contra. Serbia: Rajkovic – Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Rodic ("76 – Miletic) – Makismovic, Lukic – Gacinovic ("63…

- Dupa un debut mai degraba palid impotriva Muntenegrului (0-0), Romania da piept luni seara cu Serbia, cea mai puternica formație a grupei din Liga Națiunilor. Gazdele vor avea pe teren jucatori importanți din fotbalul european precum Kolarov, Matic, Milinkovic-Savic, Ljajic sau Mitrovic. Meciul de la…