Serbia acuză Kosovo că "sabotează stabilitatea" Balcanilor Serbia a acuzat duminica autoritatile din Kosovo ca "saboteaza cooperarea regionala si stabilitatea" cu recenta lor decizie de a aplica taxe de import asupra produselor sarbe, relateaza AFP. Dialogul dintre Belgrad si Pristina este in punct mort de mai multe luni, iar aceasta dispozitie vamala este o noua ilustrare a tensiunii persistente, la 20 de ani dupa razboiul din Kosovo dintre fortele sarbe si rebelii separatisti kosovari albanezi (1998-1999, peste 13.000 de morti). Aceasta decizie a fost luata "in mod iresponsabil, cu incalcarea acordurilor incheiate si sabotand cooperarea regionala si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

