Serbare de Crăciun, întreruptă de o bătaie între părinţi Un spectacol de Craciun sustinut luni de elevii unei scoli primare din orasul Gela din sudul Italiei a fost suspendat, dupa ce parintii s-au luat la bataie in fata copiilor, relateaza marti DPA. Doua femei, sustinute de rudele lor, au inceput sa se bruscheze dupa ce fiecare a dorit sa ocupe cel mai bun loc pentru a filma recitalul cu telefonul mobil, a relatat marti agentia de presa ANSA si alte media italiene. Un reprezentant al politiei din Gela, localitate situata pe coasta sudica a Siciliei, a confirmat incidentul pentru DPA, adaugand ca o ancheta este in desfasurare. Spectacolul,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

