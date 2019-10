Stiri pe aceeasi tema

- „Caravana cu Medici”, o asociatie care ofera ingrijiri medicale gratuite persoanelor din zone defavorizate, va vizita in luna octombrie patru sate din Romania pentru a diagnostica si trata afectiuni cardiovasculare si ca sa ofere sprijin pentru sanatatea femeii. Potrivit unui comunicat transmis joi…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a amendat, joi, cu cate 35.000 de lei posturile Digi 24, Realitatea TV si Romania TV pentru modul in care au difuzat apelurile telefonice ale Alexandrei Macesanu la 112. "Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite…

- Asociația Producatorilor de Porumb din Romania și TMT PR organizeaza in 18 septembrie a.c., in Insula Mare a Brailei, la compania Agricost Braila, cea mai mare exploatatie agricola din UE (56.000 hectare) și una dintre fermele pionier in agricultura de precizie din Romania, evenimentul „Zilele campului…

- Un val de aer rece va lovi Romania. De la mijlocul saptamanii viitoare, temperaturile vor scadea semnificativ. Miercuri, se raceste mai ales in nord și est, iar de joi, temperaturile coboara in toata tara. „Astazi, se racorește semnificativ fața de zilele anterioare, insa aceasta racorire nu continua…

- Cand spui Belgia, spui bere cu gust subtil, goffres și scoici cu vin alb la o terasa din Ostende, intr-o zi melancolica de octombrie. Spui Aventurile lui Tintin, Audrey Hepburn, Rubens ori Magritte. Cand spui Bruxelles, te gandești la Parlamentul European și Comisia Europeana. Cand spui Belgia te gandești,…

- Un pompier bistrițean a suferit luni seara arsuri de gradul II pe aproximativ 40% din suprafața corpului, in urma unui accident casnic. Angajatul ISU Bistrița-Nasaud se afla acasa, in concediu de odihna. El a fost internat in Spitalul Județean de Urgența, insa in urma cu puțin timp a fost transportat…

- Primele sapaturi arheologice facute in Romania intr-o gradina istorica s-au realizat pe vastul domneniu al palatului ”Micul Trianon” de la Floresti, judetul Prahova. Citeste mai mult: adev.ro/px2yf5

- "De ce Calin Popescu-Tariceanu? Pentru ca Romania are nevoie de un presedinte al tuturor romanilor, un președinte capabil sa construiasca o Romanie noua. In ultimii 15 ani, Romania a fost transformata intr-o tara bolnava de ura de cei doi locatari de la Cotroceni. Ura a fost și este singurul proiect…