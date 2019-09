Șerban Valeca preia atribuțiile la șefia Senatului Senatorii au adoptat proiectul de hotarare care prevede vacantarea funcției de președinte al Senatului, dupa ce Calin Popescu Tariceanu și-a anunțat demisia in plen. Proiectul pentru vacantarea poziției de președinte al Senatului a fost adoptat cu 89 de voturi „pentru", nicio abținere, niciun vot impotriva. Senatorii au decis ca Biroul permanent sa ramana momentan in aceeași componența pana va fi ales noul președinte al Senatului. Grupul senatorilor PSD a decis sa il nominalizeze pe fostul ministru de Externe Teodor Meleșcanu la șefia Senatului. Viorica Dancila a precizat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

