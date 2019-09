Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Presedintele PSD Viorica Dancila este asteptata sa trimita luni, la Palatul Cotroceni, noile propuneri de ministri, respectiv judecatorul Dana Girbovan la ministerul Justitiei, Serban Valeca la ministerul Educatiei si Mihai Fifor la ministerul Afacerilor Interne, scrie Mediafax. Viorica…

- Președintele PSD Viorica Dancila este așteptata sa trimita luni, la Palatul Cotroceni, noile propuneri de miniștri, respectiv judecatorul Dana Girbovan la ministerul Justiției, Șerban Valeca la ministerul Educației și Mihai Fifor la ministerul Afacerilor Interne, conform Mediafax.Viorica Dancila…

- Serban Constantin Valeca, in varsta de 63 de ani, inginer de profesie, este ministrul propus pentru preluarea portofoliului Educatiei.Valeca a mai fost ministru, in Guvernul lui Adrian Nastase, dar al Cercetarii si Inovarii.De asemenea, a mai fost ministru al Cercetarii pentru o scurta perioada in 2017…

- Șerban-Constantin Valeca, actualmente senator, este propunerea PSD pentru funcția de ministru al Educației. El a fost ministru al Cercetarii și Inovarii in perioada Guvernului Sorin Grindeanu in 2017, post pe care l-a mai ocupat, drept ministru delegat și in Guvernul lui Adrian Nastase.Șerban…

- Rasturnare de situație in ședința Comitetului Executiv Național, unde se discuta numele viitorilor miniștri pe portofoliile cu interimari. La Educație, dupa ce la inceputul ședinței Viorica Dancila a avansat numele secretarului de stat Florian Lixandru, propunerea finala este Șerban Valeca, transmite…

- Serban Valeca ar putea deveni noul ministru al Educatiei, conform informatiilor facute publice de agentia Agerpres. Mai exact, la inceputul sedintei CEx de vineri, premierul Viorica Dancila a avansat numele secretarului de stat Florian Lixandru, insa propunerea finala este Serban Valeca. In acest moment,…

- Șerban Valeca, presedintele PSD Arges, propus ministrul la Educație Decizii surprinzatoare luate in CEx-ul PSD care s-a incheiat in urma cu cateva minute si unde s-a discutat despre numirea de noi ministri. Astfel, pentru portofoliul de la ministerul Educației a fost propus Șerban Valeca – presdintel…

- Fostul ministru PSD al Educației, senatorul Liviu Pop, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca va depune un proiect de lege in contextul protestelor din 10 august.„Voi depune saptamana viitoare un proiect de lege privind instituirea Zilei Unitații Civice in data de 10 august. Cred ca romanii…