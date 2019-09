Intrebat inainte de inceperea sedintei CExN daca mai doreste sa fie ministru al Educatiei, Valeca a spus : "Nu. Am avut o sarcina de partid, nici atunci nu am solicitat, CExN a decis si am acceptat sarcina". Valeca a mentionat ca, in cazul in care se va mai pune problema sa fie nominalizat in functia de ministru, va solicita in CExN sa nu mai fie propus.

Senatorul PSD a mai spus ca va merge in vizita din Statele Unite alaturi de premierul Viorica Dancila, la finalul acestei saptamani.



"Pentru programul nuclear, o cooperare pe termen lung in domeniul nuclear. Este pe partea de…