Stiri pe aceeasi tema

- „Cred ca PSD nu poate sa-și permita sa nu aiba candidat propriu la alegerile prezidențiale, chiar daca unii speculeaza ideea ca PSD nu ar putea sa treaca de un anumit prag, așa zis de blocaj. Pentru ca nici Nastase, nici Ponta, nici Geoana nu au reușit sa treaca bariera celor 49 de procente. Dar…

- Lidera PAS, Maia Sandu spune ca blocul ACUM nu va vota un candidat socialist la funcția de președinte al Parlamentului. Declarația a fost facuta in cadrul unei emisiuni de la un post TV din țara noastra.

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, sambata seara, la RomaniaTV, ca in opinia sa Laura Codruța Kovesi nu are șanse sa caștige alegerile prezidențiale din partea USR-PLUS și ca aceasta nu va intra in cursa pentru Cotroceni.Intrebat daca apreciaza ca Laura Codruța Kovesi va candida…

- In curand am putea avea doua referendumuri – unul pentru justitie, iar altul pentru demiterea lui Klaus Iohannis din functia de presedinte, propunere formulata de senatorul PSD Serban Nicolae la Antena 3. „Ma gandesc ca la finalul lunii aprilie sa-l suspendam pe Klaus Iohannis din functia de presedinte,…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a afirmat, miercuri, dupa ședința cu reprezentanții bancilor, ca intentioneaza sa candideze la alegerile prezidențiale in anii care urmeaza. „Important...

- A jucat rolul de președinte pe șcena teatrului, iar acum iși pregatește candidatura. Popularitatea acestui actor ucrainean de 40 de ani a cunoscut o ascensiune brusca in urma interpretarii rolului de sef al statului in serialul „Slujitorul Poporului”

- ALDE Dambovita ramane pe pozitie si sustine ca presedintele partidului, Calin Popescu Tariceanu este singurul candidat, cu sanse reale, Post-ul ALDE Dambovita: „Calin Popescu Tariceanu este singurul candidat, cu sanse reale, sa preia presedintia Romaniei” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Jean Chelba a murit lent, in cei trei ani care s-au scurs de la Colectiv. A murit parinte fara copil, cea mai crunta incercare care i se poate da unui om si a incercat, in anii in care i-a supravietuit fiului, sa se asigure ca niciun tata nu va repeta singuratatea aceasta nedreapta. Era nelipsit de…