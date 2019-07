Șerban Nicolae, suspendat. Codrin Ștefănescu: Lucruri ciudate în PSD. Tac de ceva timp "Nu stiu daca ati inteles ca, in momenul de fata, in PSD, se intampla lucruri ciudate. De doua zile, m-am referit mult si la suspendarea din functie a lui Serban Nicolae. Totusi, la Congres, a primit un numar important de voturi. Numarul de delegati la Congres este calculat in funcție de membrii de partid, fiecare delegat reprezinta 500 de oameni care sunt membri de partid cu carnet. Adica 300 si ceva de voturi pentru Serban Nicolae inseamna 150.000 de electori de ai nostri", a spus Codrin Ștefanescu. "Am colegi care tac de ceva timp" "Am colegi care tac de ceva timp" "Nu poate fi chiar asa usor sanctionat pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

