Stiri pe aceeasi tema

- Statuia domnitorului Stefan cel Mare a fost timp de mai bine de 15 ani un pericol pentru cei care au venit sa o vada. De pe soclul inalt de opt metri se desprindeau placile de travertin care puteau sa faca oricand victime. Primaria s-a decis sa salveze monumentul la 100 de ani de la Marea Unire. Lucrarea…

- Florin Roman, deputat PNL de Alba le propune celor din PSD ”sa o doteze pe Viorica cu un GPS”, cand aceasta va veni pe data de 29 noiembrie la Alba Iulia, deoarece din punctul de vedere al vicepreședintelui PNL, Primul Ministrul Romaniei ”nu sta bine cu cunoștințele generale.” ”Ințeleg ca doamna Dancila…

- Diversificarea surselor de aprovizionare cu energie va fi cruciala pentru regiunea Europei Centrale si de Est avand in vedere ca, in trecut, Rusia a utilizat energia ca o arma, a subliniat oficialul american. 'Rusia utilizeaza un proiect de gazoduct denumit Nord Stream 2 precum si unul denumit TurkStream…

- Proiectul de lege pentru Bacalaureat special pentru romanii de pretutindeni a si trecut de Camera Deputatilor, conform portalului edupedu.ro. Citeste si Referendum 6-7 octombrie. Pe teritoriul Republicii Moldova au fost deschise 35 de sectii de votare Proiectul lui Liviu Pop prevede…

- Guvernul ucrainean a trimis vineri o notificare oficiala Rusiei pentru a o informa ca nu va prelungi Tratatul de prietenie, cooperare si parteneriat din cauza 'agresiunii ruse impotriva Ucrainei', a anuntat ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin, citat de agentia de presa EFE si publicatia…

- Județul Olt iși schimba denumirea in Olt-Romanați. Guvernul urmeaza sa dea o Ordonanța, saptamana viitoare, in care va stabili data referendumului local odata cu cel pentru familia tradiționala. La nivel local, decizia a fost luata deja. In luna august, consilierii judeteni din Olt au adoptat un proiect…

- Este un rezultat ușor de anticipat, daca privim scandalul din interiorul PSD. Agenda publica este plina de petarde mediatice - acuzații de spionaj, atacuri la scena deschisa -, iar teme importante precum pesta porcina, inflația, independența justiției, armonizarea legislației Romaniei cu cea a Uniunii…