Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii ICCJ sunt asteptati sa dea verdictul in dosarul in care actualul secretar general al Guvernului, Toni Grebla, e acuzat de trafic de influenta si de constituirea unui grup infractional organizat, informeaza Antena3. Acesta a fost gasit nevinovat in prima instanta, insa procurorii DNA au…

- Fostul președinte Ion Iliescu se afla vineri seara la Spitalul Elias din București pentru analize, informeaza surse medicale citate de Antena 3. Iliescu a fost operat in urma cu mai bine de o luna de...

- Dosarul Mineriadei a fost retrimis miercuri de Inalta Curte de Casație și Justiție la Parchetul Militar, informeaza B1 TV. Judecatorii de la Curtea Suprema au luat aceasta decizie dupa ce au constatat nulitatea rechizitoriului intr-o sentința publica pentru parți. Hotararea a fost luata dupa ce dosarul…

- Barbatul de la care creatorul de moda Razvan Ciobanu a luat mașina cu care a facut accidentul teribil in ura caruia a murit a facut declarații despre discuția pe care a avut-o cu acesta. Mașina cu care Razvan Ciobanu a facut accident nu se afla in proprietatea lui, ci aparținea unei femei, soția unui…

- CRBL și Oase, caștigatorii de la Asia Express, au vorbit despre relația de prietenie care ii leaga de foarte mulți ani. CRBL și Oase au fost cei care au reușit sa caștige cea de-a doua ediție a show-ului Asia Express, de la Antena 1, intrand in posesia unui premiu de 30.000 de euro. pe CRBL și Oase…

- Un numar de 71 de cazuri de rujeola au fost confirmate in 12 judete si in Bucuresti, in perioada 18 - 22 martie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul total…

- Klaus Iohannis a spus ca moldovenii sunt un alt popor. Adica nu sunt una cu romanii. Așa suna toate știrile „dintr-o anumita parte a presei” ca sa folosesc o expresie de pe vremea cand Ion Iliescu avea primul mandat. Adica de undeva din strafundurile manipularii. Știu ca unirea cu Republica Moldova…

- Suntem intr-un moment in care se vorbește apasat despre autostrada Ungheni-Iași-Targu Mureș, am avut un protest inedit și avem nenumarate promisiuni ale autoritaților (e drept, unele cu jumatate de gura). In mod evident, orice anunț ar face autoritațile, de aici și pana la punctul in care vom vedea…