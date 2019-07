Şerban Nicolae, reacţie surprinzătoare: Nu pot fi niciodată un oportunist şi nu voi face compromisuri conjuncturale "A fost si Congresul extraordinar al PSD. Vreau sa multumesc din tot sufletul celor care si-au pus increderea in faptele mele, in vorbele mele si in determinarea mea. Multumesc si celor care mi-au transmis admiratia pentru discursul rostit de mine, chiar daca, ulterior, au avut la vot o alta optiune. Intre colegi, nu e un schimb de tipul discurs contra voturi. Nici beneficii contra voturi. E vorba de incredere, onestitate si curaj. Sau ar trebui sa fie. Nu ma voi schimba acum. Nu pot fi niciodata un oportunist si nu voi face compromisuri conjuncturale. Las altora "politica momentului", scrie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

