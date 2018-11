Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Serban Nicolae afirma ironic, intr-o postare pe Facebook, referindu-se la protestele din Franta soldate cu sute de raniti ca este sigur ca Parlamentul European va reactiona in regim de urgenta si va adopta o rezolutie dura, concluzia sa fiind ca Europa nu are doar mai multe viteze,…

- Curtea Constitutionala discuta miercuri sesizarea presedintelui Camerei Deputatilor in legatura cu un conflict de natura constitutionala intre Parlament si Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie vizand incheierea protocolului secret cu SRI din anul 2016. Partile au avut termen pana la 22 octombrie…

- Presa franceza a remarcat faptul ca la intalnirea de la Palatul Elysee, Macron si-a pus mana pe genunchiul liderului american si l-a numit pe Trump prietenul sau. La randul sau, Trump a spus ca si el il considera pe Macron un prieten foarte bun, cu care are multe in comun. “Vrem o Europa puternica.…

- Presedinta formatiunii de extrema dreapta - al carei nume a fost schimbat anul acesta in Rassemblement national (RN) - a fost inculpata deja, in iunie 2017, in acest dosar, insa doar cu privire la abuz de incredere si complicitate la abuz de incredere.Justitia suspecteaza formatiunea ca…

- Recentul incident anuntat de reteaua de socializare a afectat 5 milioane de utilizatori din Europa, din totalul celor 50 de milioane de conturi compromise, a anuntat comisarul UE pentru justitie, Vera Jukova. Facebook s-a miscat repede sub presiunea noilor reguli europene referitoare la protectia datelor…

- Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat duminica formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul Ouest-France, Verhofstadt, liderul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) din…

- Un protocol incheiat intre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) si Serviciul Roman de Informatii (SRI) in 7 decembrie 2016 a fost publicat, joi seara, de consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, pe pagina sa de Facebook. Documentul secret, care prevede cooperarea intre…