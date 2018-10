Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Nicolae cere demisia Prim-Vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, dupa declarațiile facute ieri la adresa Romaniei. "FRANS TIMMERMANS, DEMISIA! Declarațiile facute ieri in cadrul dezbaterilor din a Parlamentului European au umplut paharul rabdarii. Sa te declari…

- "Astazi va avea loc in Comisia LIBE din Parlamentul European o dezbatere in jurul unui raport al Comisiei Europene despre progresele Romaniei in dosarul MCV si despre opinia preliminara a Comisiei de la Venetia referitoare la legile justitiei. Ea va fi urmata miercuri de o dezbatere in plenul Parlamentului…

- Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European (PE) a programat pentru luni seara la Strasbourg o reuniune extraordinara, in cadrul careia membrii acestei comisii vor avea un schimb de opinii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, privind 'situatia din Romania,…

- Europarlamentarul PNL, Marian Jean Marinescu, a declarat duminica, la Craiova, ca pe 27 septembrie Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European (PE) va discuta, la propunere sa, despre ce s-a intamplat in Romania pe 10 august, discutii la care va participa…

