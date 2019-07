Stiri pe aceeasi tema

- Serban Nicolae va fi inlocuit cu Liviu Lucian Mazilu la conducerea grupului PSD din Senat, a decis Comitetul Executiv al PSD. Senatorul PSD reactioneaza sarcastic pe Facebook. "TUSEA ȘI JUNGHIUL. Oamenii mici au doar satisfacții marunte. Și nu, nu ma refer la slugile "de execuție", ci la stapanii…

- Serban Nicolae va fi inlocuit cu Liviu Lucian Mazilu la conducerea grupului PSD din Senat, a decis Comitetul Executiv al PSD, decizia urmand sa fie aplicata la inceputul sesiunii parlamentare din toamna.

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a scris, miercuri pe Facebook, ca CEx al PSD a decis „o mare mizerie” și anume „mazilirea” lui Șerban Nicolae pentru ca nu a fost de acord sa îl sprijine pe Mugur Isarescu în funcția de viceguvernator al BNR, potrivit Mediafax. „Ați…

- Senatorul de Mehedinți și vicelider al grupului senatorilor PSD, Liviu Lucian Mazilu, il va inlocui deocamdata pe Șerban Nicolae. Social-democrații au mai decis, miercuri, ca trezorier al PSD, dupa plecarea din funcție a lui Mircea Draghici, sa fie Ștefan Mihu, senator PSD de Constanța. …

- "A fost si Congresul extraordinar al PSD. Vreau sa multumesc din tot sufletul celor care si-au pus increderea in faptele mele, in vorbele mele si in determinarea mea. Multumesc si celor care mi-au transmis admiratia pentru discursul rostit de mine, chiar daca, ulterior, au avut la vot o alta optiune.…

- "PSD Arad s-a decis sa mearga pe mana premierului", anunta Fifor pe Facebook, prezentand declaratia liderului filialei, Dorel Caprar. "In urma discutiilor purtate cu colegii nostri, am decis ca o vom sustine pe doamna premier Viorica Dancila pentru un mandat de presedinte al PSD. Speram ca…

- Apriga batalia intre servicii pentru conducerea PSD... Cu toata dragostea, exista o singura "aripa" legitima in PSD: a celor care NU iși tranzacționeaza principiile prin paduri, a celor care NU iși bat joc de oamenii care ne-au votat și in 2012, și in 2016 crezand in acel "dreptate pana la capat"!…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat, miercuri, ca nu va pleca din partid Codrin Ștefanescu, insa acesta și-a asumat raspunderea pentru rezultatul alegerilor europarlamentare și a predat mandatul de secretar general al PSD, fiind inlocuit cu Rodica Nassar.„Codrin Ștefanescu și-a asumat…