- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, a declarat, joi, la Pestera, in judetul Dambovita, ca nu exista niciun fel de modificare legislativa care sa afecteze independenta justitiei. ''Recent am finalizat a doua dezbatere pe legile justitiei, as incepe cu ele pentru ca au suscitat destul…

- Toți senatorii PSD din comisia economica au lipsit joi la ședința la care a participat guvernatorul BNR Mugur Isarescu, alaturi de toți membrii Consiliului de administrație. Isarescu a vorbit, astfel, doar cu trei senatori din 11 - Florin Cițu (PNL), președintele comisiei și cel care l-a invitat, Daniel…

- Pe langa cei 5 senatori PSD, au mai lipsit și senatorul UDMR, Antal Istvan, sentorul USR Silvia Dinica și senatorul PNL Romulus Bulacu. In deschiderea ședinței, Cițu - devenit președinte in locul lui Zamfir - a semnalat faptul ca cei de la PSD nu au venit, adaugand ca aceșia totuși urmaresc transmisiunile…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca PSD nu va putea da un candidat pentru președinția Consilului European. Basescu a mai spus ca „e prematura discuția” despre posibila candidatura a presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, la șefia Consiliului European. „Am vazut, din…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania cere Ministerului Justitiei sa autorizeze publicarea imediata a Raportului GRECO cu privire la impactul modificarilor aduse legilor justitiei asupra politicilor anticoruptie din Romania. "Fata de interesul major al respectarii de catre…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, a declarat luni in plen ca nicio prevedere a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara nu afecteaza independenta sistemului judiciar, contrariul neputand fi dovedit de nimeni din noiembrie pana in prezent. Reamintim ca luni Legea 304/2004 privind organizarea…

- Președintele Iohannis critica PSD și ALDE pentru lipsa cadrului legal privind Centenarul. ”Jocul politic marunt a avut caștig de cauza”, spune șeful statului, care arata ca proiectele care celebreaza Centenarul sunt importante daca propun idei, perspective sau obiective pentru viitor. ”Acesta a fost…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile.Citește și: Bomba zilei - Eduard Hellvig, Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea,…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, afirma ca presedintele Klaus Iohannis “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea unor protocoale care ar dovedi o eventuala implicare a SRI in viata politica.

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea protocoalelor secrete cu SRI. ”Din punctul meu de vedere, presedintele Romaniei devine complice in momentul in care nu dispune…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, ii solicita lui Klaus Iohannis desecretizarea protocoalelor cu SRI, dupa dezvaluirile incediare facute de Liviu Dragnea marți seara.„(...) Avem acum dovezi ca cel puțin in politica și justiție s-au implicat la varf (c.n. cei din conducerea SRI) cu…

- Cum va arata Guvernul condus de Ludovic Orban: ”Trebuie sa fie suplu, european și va avea 14, maximum 15 ministere, a declarat duminica liderul liberalilor, Ludovic Orban, in cadrul Convenției Naționale, forul de conducere care a aprobat ca liderul liberalilor sa fie premierul unui viitor guvern PNL.…

- Consiliul Național al PNL. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a propus validarea in mod statutar prin votul Consiliului Național a lui Klaus Iohannis drept candidat al PNL la alegerile prezidențiale pentru cel de-al doilea mandat.

- Proiectul de lege inițiat de președinții celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu a fost amanat de mai multe ori, la Senat, in comisia de buget-finanțe, unde urma sa primeasca aviz. Liderul PSD Liviu Dragnea a explicat ca amanarea tine de faptul ca se poarta discutii privind…

- “De dragoste si tutun”. Și de moarte Au aparut primii martiri ai luptei antifumat. Și nu, nu e vorba de fumatorii rapuși de viscol, ci de activiștii inșiși. “Medic cardiolog batut de un taximetrist”, titreaza tabloidele, preluand 2035 fara tutun. Victima e celebrul cardiolog Tatu Chițoiu, care nu i-a…

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, social-democratul Robert Cazanciuc, a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis se afla la "capatul" procedurii referitoare la revocarea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, si este responsabil de aceasta decizie…

- "Un dezastru pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, un dezastru previzibil pentru ca inca de la prezentarea asa-ziselor motive pentru fundamentarea solicitarii de revocare s-a vazut ca aceasta este foarte subreda si ca nu are la baza o analiza serioasa. (...) Daca ar fi trait in Japonia, Tudorel…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, are o rabufnire, pe pagina personala de Facebook, asta dupa ce a fost atacat in ultima perioada. Deși nu da nume, din postarea lui Șerban Nicolae se ințelege ca atacurile sale se indreapta catre deputatul PNL, Florin Roman și catre jurnalistul Rareș Bogdan.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta analiza…

- UPDATE. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor crede ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, iși va duce la final mandatul, adaugand ca nu crede ca președintele Klaus Iohannis va accepta demiterea șefei instituției anticorupție. „Eu cred ca ramane dna Kovesi pana in 2019 sau cand expira mandatul și in rest, alte analize eu…

- Depașirea pe linie continua ar putea sa nu mai fie sancționata in Romania, in anumite conditii. In prezent, depasirea neregulementara este sanctionata cu suspendarea carnetului de conducere pentru 30 de zile si 9 puncte de amenda. Amenzile pentru depașire pe linie continua ar putea disparea! Deputatul…

- Liviu Dragnea vrea o comisie parlamentara de ancheta in cazul SPP. Liderul social-democrat a precizat ca, in lumina informațiilor care incep sa apara in spațiul public, constituirea unei astfel de comisii nu mai poate fi evitata. Liviu Dragnea a precizat ca dorește o comisie parlamentara de ancheta…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, dupa adoptarea de catre Senat a proiectului privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara, ca pana la materializarea acestui proiect mai este un singur pas, respectiv promulgarea de catre seful…

- Liderul grupului PSD din Senat, Șerban Nicolae, se declara deranjat de avertismentul recent formulat de președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și catalogheaza parerea acestuia drept „ridicola și ușor...

- Lovitura pentru Liviu Dragnea! Daca liderul PSD astepta ca dupa dezvaluirile pe care le-a facut despre seful SPP, acesta sa fie anchetat in cadrul comisiilor parlamentare, noul presedinte al Comisiei pentru Aparare din Senat vine cu bomba zilei. Liberalul Marcel Vela, a declarat, vineri, ca in prezent…

- Fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog, iși primește recompensa, dupa ce a fost mazilit din Guvern, in locul sau fiind numita Sorina Pintea.Liderul grupului PSD din Senat, Șerban Nicolae, a anunțat ca Florian Bodog va prelua Comisia de Sanatate din Senat, inlocuindu-l pe Ion Rotaru.…

- Dragnea cere sa fie audiat de Comisia SRI: Aceste lucruri trebuie stiute; sunt lucruri grave Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand…

- Deputatul Partidului Mișcarea Populara (PMP) din Parlamentul de la București, Eugen Tomac, sustine ca România nu este raiul pe pamânt, însa totuși este pregatita sa-și asume toate costurile pentru Unire. Politicianul considera ca președintele Klaus Iohannis nu este interesat de…

- Basescu: Mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect Presedintele PMP, Traian Basescu, a scris,joi, pe Facebook, ca ”mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect”, oferind ca exemplu legea prin care se da amnistie fiscala dezvoltatorii imobiliari evazionisti, initiata de parlamentari…

- ”Mafia este tarnspartinica (Legea 29 din 2018 ). Dupa ce au rupt oficial cardasia cu PSD-ul prin spargerea monstruosului USL, liberalii nu mai prididesc tipand demagogic in apararea justitiei. Uita ca urlau din toti rarunchii si cu ochii bulbucati, cu glasuri cand mai baritonale cand mai pitigaiate,…

- Ludovic Orban a comentat, joi, pe marginea deciziei președintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de premier. Liderul liberal ca hotararea șefului statului nu coincide cu pozitia PNL insa, in cazul in care UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca…

- In momentul desemnarii Vioricai Dancila, presedintele avea 1.815.189 de like-uri la pagina sa. Au inceput sa curga apoi mesajele negative si sa fie retrase like-urile, ajungand, joi la pranz, la 1.811.860. „Domnule presedinte ai dezamagit multa lume cu aceasta decizie, pacat ca nu a fost Basescu…

- Iohannis pierde sprijinul comunitaților #Coruptia Ucide și #REZISTENTA: "Gest inacceptabil” Comunitatea #Coruptia Ucide critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta propunerea PSD pentru desemnarea Vioricai Dancila ca premier. "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis a ales stabilitatea prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru. ‘Presedintele a acceptat, asa cum ati vazut, propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a spus despre Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier si desemnata de catre Klaus Iohannis ca este „o doamna decenta, agreabila si foarte competenta”.

- Liderul socialiștilor europeni, Sergei Stanishev, transmite un mesaj de felicitari, dupa ce europarlamentarul PSD, Viorica Dancila a devenit premierul desemnat.Citește și: Klaus Iohannis a ACCEPTAT propunerea PSD de premier, Viorica Dancila ”Am felicitat-o pe prietena mea Viorica Dancila…

- Liderul grupului deputaților UDMR, Korodi Attila, a spus, pentru EVZ, ca UDMR nu va merge la guvernare și ca, in prezent ceea ce se intampla acum este „o criza a PSD”, deci social-democrații sunt cei care trebuie sa propuna premierul la consultarile de de miercuri de la Cotroceni cu președintele Klaus…

- Au aparut si primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este increzator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor inainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele Iohannis.…

- Adrian Tutuianu a spus ca posibilitatea ca Iohannis sa respinga o noua nominalizare de premier din partea PSD este una "pe care orice om serios o ia in calcul". "Imi mentin parerea, mi-am spus-o in CEx, a fost un vot, viata va spune daca am gresit eu sau ceilalti care au avut alta opinie",…

- Liderii PSD se pregatesc de o confruntare decisiva in cadrul unui Comitet Executiv, care va avea loc de la ora 16.00, in Kiseleff. Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, considera ca intregul razboi politic pornește de la faptul ca PSD dorește modificarea legilor justiției, iar anumite forțe lucreaza…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca o noua schimbare de guvern ar fi sinucidere politica pentru PSD, ca o demisie a premierului sau o noua motiune de cenzura impotriva propriului Cabinet ar duce partidul din nou la mana presedintelui Klaus Iohannis si la un vot in Parlament, ambele situatii…

- Liderul PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, tranmite un mesaj exploziv catre PSD și avertizeaza ca o noua moțiune de cenzura sau o demisie a premierului ar fi sinucidere curata. Țuțuianu atrage atenția ca toate aceste razboaie din PSD pun piedici in calea indeplinirii programului de guvernare. Citește…

- Kelemen Hunor a comentat, la RFI, apelul recent al Academiei Romane catre clasa politica, in care vorbea inclusiv despre iredentism, liderul UDMR spunand ca, de cativa ani buni, Academia Romana "confunda rolurile si iese cu fel de fel de declaratii absolut condamnabile" pentru o astfel de institutie.Citeste…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a facut un apel, pe pagina sa de Facebook, la presedintele Klaus Iohannis de a lua "o pozitie fara echivoc referitoare la influenta nefasta a sistemului paralel de putere asupra justitiei", afirmand ca "in orice stat democratic, presedintele ar lua atitudine".…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Calin Popescu Tariceanu nu se implica in razboiul intern din PSD. Lasa taberele existente sa se infrunte pe parcursul acestei luni. Și este convins ca oricine va fi invingatorul, va ramane aliat in Parlament și la guvernare cu ALDE. In schimb, Tariceanu deschide un nou front.…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a respins, luni, posibilitatea scindarii formațiunii sale politice, in contextul in care politicianul buzoian Cezar Preda, in prezent deputat de Dambovița, a afirmat ca va constitui un grup creștin-democrat in PNL și iși va urma parcursul pe care…

- Zi importanta pentru magistrati. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) isi alege, vineri, conducerea pentru 2018 si va face bilantul activitatii pe anul trecut. La sedinta participa presedintele Klaus Iohannis si ministrul Justitiei Tudorel Toader.