- Oferind explicatii despre initiativa legislativa pe care a depus-o, in ziua precedenta, alaturi de Liviu Dragnea, senatorul social-democrat Serban Nicolae a subliniat ca, dupa parerea sa, Romania isi poate permite sa isi tina rezerva de aur in tara, “in conditii de siguranta”. Nicolae a adus in prima…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat joi ca propunerea legislativa privind rezerva de aur a tarii noastre, depus de social-democratii Liviu Dragnea si Serban Nicolae, reprezinta "efectul...

- "Noua ni se pare un demers hazardat, foarte periculos. O asemenea masura incalca si prevederile europene. Trebuie sa te consulti cu institutiile europene cand faci asemenea miscari importante. Este o suspiciune foarte mare care se abate asupra lui Liviu Dragnea si asupra celor din PSD, care oricum…

- Economistul șef al BNR, Valentin Lazea, nu a dorit sa faca multe declarații cu privire la proiectul inițiat de președintele PSD Liviu Dragnea care prevede repatrierea rezervei de aur. El a spus doar: Rezerva internaționala de aceea se cheama rezerva internaționala, pentru a putea fi vazut și certificata…

- Gradul de analfabetism economic din Parlament este ridicat, afirma senatorul PNL Florin Citu, dupa ce Liviu Dragnea si Serban Nicolae au depus un proiect de lege prin care i se cere BNR sa repatrieze rezerva de aur a Romaniei din strainatate. "Cand am auzit, pana sa-l citesc, m-am gandit ca…

