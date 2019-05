Şerban Nicolae: Mitingul de la Iaşi şi Summitul UE de la Sibiu nu sunt două lucruri egale "Nu e in paralel cu nimic (mitingul de la Iasi - n.r.). Mitingul de la Iasi e al PSD, Summitul de la Sibiu este reuniunea sefilor de stat si de guvern din UE, nu sunt doua lucruri egale nici ca semnificatie, nici ca participare, nici ca zona de interes. Nu pot sa-i spun electoratului PSD: stati un pic ca o sa va spunem noi ce vrem sa va propunem, de ce va dorim votul pe 26 mai, ca are domnul Iohannis o treaba cu domnul Juncker la Sibiu. PSD e in campanie electorala pana pe (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

