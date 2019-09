Șerban Nicolae: Mă las plagiat. Copy-paste, vitejii mei! „MINTEA DE PE URMA La propunerea legislativa privind taxarea veniturilor din pensii, am propus amendamentul care ii excepta pe militari, iar Comisia pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala a Senatului a aprobat propunerea mea. La Comisia pentru buget (comisia de fond) amendamentul a fost respins iar propunerea a trecut de plenul Senatului fara textul meu. Doritorii au o misiune foarte simpla. La Camera Deputaților amendamentul poste fi reintrodus și aprobat. Principiul bicameralismului este respectat iar textul il au deja scris de mine. Ma las plagiat. Copy-paste,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

