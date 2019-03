Stiri pe aceeasi tema

- In timp de Laura Codruta Kovesi candideaza pentru functia de procuror-sef al Parchetului European (EPPO), iar Tudorel Toader a declansat procedura pentru alegea procurorului cu functie de executie in EPPO din partea Romaniei, senatorul PSD Serban Nicolae lanseaza varianta retragerii din acest proiect…

- Laura Codruța Kovesi este propunerea Parlamentului European pentru șefia Parchetului European! Totul depinde, insa, de votul in Consiliul UE, unde favorit este candidatul francez, Jean-Francois Bohnert.Victor Ponta a relatat, luni seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania 9”, moderata de Ionuț…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat, miercuri, la Parlament, despre procedura prin care Laura Codruța Kovesi a candidat pentru șefia Parchetului European, ca este o metoda prin care numirea se face politic și ca poate fi preluata și de Romania. El a explicat ca procurorul general ar putea fi…

- Laura Codruța Kovesi a explicat, in cadrul audierii din Comisia LIBE a Parlamentului European, ca in cazul in care va ajunge procuror-șef al Parchetului European nu va ține cont de ceea ce s-a intamplat in ultimii ani in Romania și va respecta regulamentul Parchetului European.”Ca orice procuror…

- Un punctaj acordat de reprezentanții ambasadelor statelor membre UE in structura COREPER il situeaza pe primul loc pe candidatul francez la șefia Parchetului European, potrivit Antena 3.Jean – Francois Bohnert (Franta) a obținut 50 de puncte, iar Andres Ritter (Germania) și Laura Codruța Kovesi…

- Guvernul a adoptat marti ordonanta de urgenta privind procedura de selectie a procurorului european din partea Romaniei, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a precizat ca aceasta nu se refera la procedura numirii procurorului-sef al Parchetului European, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Nemultumit ca Laura Codruta Kovesi, pe care a dat-o afara de la DNA, este la un pas sa preia conducerea Parchetului European, Tudorel Toader le-a trimis o scrisoare omologilor lui din tarile Uniunii...

- Laura Codruța Kovesi se afla pe lista scurta a celor trei procurori care candideaza pentru șefia Parchetului European,potrivit unei informari transmise catre președintele PE, Antonio Tajani și lui Tudorel Toader,in calitatea sa de ministru al Justiției din țara care deține președinția Consiliului…