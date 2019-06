Șerban Nicolae, la șefia PSD: Am vrut încă din 2015, când a fost ales Dragnea ''Toata campania cum ca noi, de doi ani jumatate, modificam legile ca sa scape Dragnea, s-a dovedit a fi o minciuna. Banuiesc ca toți cei care au cazut in capcana asta s-au lamurit ca Dragnea nu a scapat in ciuda modificarilor noastre și mai ales ca nu aveau nicio legatura. Nimic din ceea ce am modificat nu a aratat ca vreun pesedist a facut vreo comanda, manipulare in justiție. Nu avem cum sa nu continuam lupta cu abuzurile. Eu am vrut sa candidez inca din 2015 pentru funcția de președinte, cand a fost ales Liviu Dragnea. Daca vor considera colegii ca sunt potrivit...'', a spus Șerban… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Noi vom purta negocieri cu grupurile parlamentare ALDE și in cazul in care nu va exista o voința din partea conducerii ALDE pentru susținerea moțiunii de cenzura, vom discuta individual cu toți parlamentarii ALDE care sunt dispuși sa susțina o moțiune de cenzura'', a declarat Ludovic Orban, prezent…

- Lipsa de scrupule a PSD Summitul UE organizat de președintele Iohannis și PNL la Sibiu, care a adus 26 de șefi de stat și guvern din UE in Romania, a fost declicul pentru PSD și Liviu Dragnea. Pentru a acoperi rușinea de a fi expus public drept un renegat al Europei, PSD a luat decizia…

- Inițiativa legislativa care ca obiect repatrierea rezervei de aur pe care Romania o deține la Banca Angliei, elaborata de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae, nu este impartașita de Cabinetul Dancila, conform unui punct de vedere prezentat in ședința de guvern. Executivul susține ca orice modificare și/sau…

- Viorica Dancila a participat, luni seara, alaturi de Liviu Dragnea, la o ședința a coaliției, in care s-a discutat despre situația remanierii și o posibila restructurare guvernamentala. Șerban Nicolae, liderul senatorilor PSD, a declarat, la emisiunea lui Victor Ciutacu, de la Romania TV, ce s-a…

- "Mi s-a mai propus si am refuzat in mod constant aceasta propunere. Oricum, ceea ce am de spus si ceea ce am de auzit se discuta strict in interiorul Comitetului Executiv, nu as vrea sa anticipez nici argumentele pentru asemenea tema de discutie si nici raspunsul meu, pentru ca ar fi incorect fata…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a negat luni ca Florian Coldea ar fi consilierul sau, spunand ca acesta este unul dintre oamenii care au facut rau Romaniei și l-a condamnat, prin presiuni, de trei ori și vrea sa o faca și a patra oara. "Pe mine Coldea (n.r.: sa il consulte)? "Sfetnicul" meu…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a anunțat, luni seara, ca va demisiona din funcția de șef al Comisiei SRI din Parlament, in condițiile in care candideaza din partea PSD la alegerile europarlamentare, ocupand poziția a treia pe lista. „Cred ca am acumulat suficient de multa experiența la nivelul Parlamentului.…

- Candidatul PPE la sefia Comisiei Europene, Manfred Weber, a declarat ca Romania incepe sa-si piarda din influenta din cauza politicilor duse de coalitia PSD-ALDE si din cauza lui Liviu Dragnea.