- Robert Negoița va fi suspendat din PSD pentru șase luni, iar Șerban Nicolae nu va mai fi liderul senatorilor social-democrați. Deciziile au fost luate, miercuri seara, in ședința informala a Comitetului Executiv, sub comanda Vioricai Dancila, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Robert…

- Apriga batalia intre servicii pentru conducerea PSD... Cu toata dragostea, exista o singura "aripa" legitima in PSD: a celor care NU iși tranzacționeaza principiile prin paduri, a celor care NU iși bat joc de oamenii care ne-au votat și in 2012, și in 2016 crezand in acel "dreptate pana la capat"!…