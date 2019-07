Șerban Nicolae, încă O FUNCȚIE pierdută la CEx al PSD ”Iar Șerban Nicolae o data și-a pierdut funcția de președinte al Comisiei juridice și e a doua oara cand iși pierde funcția de lider de grup. Nu l-a dat nimeni afara. Nu l-a oprit nimeni niciodata cineva pe Șerban Nicolae sa vorbeasca vreodata. Este colegul și prietenul meu de grup, de Senat. Suntem de aproape 9 ani iata impreuna in Senatul Romaniei. Deciziile sunt oficializate. Sunt decizii ale CEx aplicat de indata. CEx a decis ca pana la intrarea in sesiunea de toamna, atunci cand statutul spune ca grupul senatorial iși alege un lider, conducerea interimara a grupului a fost asumata de unul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Comisiei pentru cultura si media si al Comisiei de politica externa din Senatul Romaniei a avizat pozitiv astazi propunerea de numire a Lilianeu Turoiu pentru functia de director al Reprezentantei ICR Bruxelles.

- "Am discutat si probabil ca vom avea ca tema in cadrul unei sedinte de coalitie si ideea aceasta a infiintarii unei comisii parlamentare de ancheta pentru votul din 26 mai. Este important pentru toata lumea sa stie ca lucrurile au decurs corect si, daca au existat probleme, acestea sa fie evidentiate",…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, ca nu va mai candida pentru o funcție de vicepreședinte al Partidului Social Democrat, precizand ca, daca Viorica Dancila va candida pentru președinția formațiunii, o va susține."Nu vizez nicio funcție. Sunt vicepreședinte…

- "Am vazut declaratiile presedintelui. Pot sa va aspun ca o astfel de decizie o vom discuta in forurile de conducere ale partidului nostru, in CExN de vineri, la ora 11:00. Intalnirea cu Klaus Iohannis a fost una normala, intre PSD, partidul cel mai mare din Romania, si presedintele statului. A fost…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, a fost desemnat miercuri, de Biroul Permanent National, purtator de cuvant al partidului, potrivit unor surse social-democrate. "In cadrul BPN de astazi am vorbit despre mandatul cu care vom merge la presedintele Romaniei, am discutat despre dialogul…

- Mircea Draghici, unul dintre oamenii de încredere ai lui Liviu Dragnea, a demisionat din funcția de trezorier al PSD, a anunțat președintele executiv al partidului, Viorica Dancila.Mihai Fifor, fost ministru al Apararii tras pe linie moarta de Dragnea, revine în funcția de purtator…

- Liviu Dragnea a declarat, intrebat daca s-a hotarat sa candideze la prezidențialele din toamna, ca PSD se va pronunța pe acest subiect duminica seara, dupa alegerile europarlamentare. „Dupa alegeri. Chiar duminica seara o sa anunțam”, a afirmat Liviu Dragnea, marți, la Adevarul Live. La scurt timp…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, pregatește o sesizare la CCR in cazul cererii de revocare a procurorului general, Augustin Lazar, potrivit Antena 3.Sesizarea poate fi depusa la CCR doar de premier. La inceputul anului, Klaus Iohannis a spus ca nu-l va revoca din funcție pe Augustin…