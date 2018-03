Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Sorina Matei reacționeaza dupa ce Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Aceasta susține ca desi „cercetarea penala este secreta potrivit Codului de Procedura Penala, PG/DNA adica procurorii trebuiau sa…

- Prima reactie din cadrul Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, dupa publicarea protocolului de colaborare dintre Serviciu si Parchetul General, vine de deputata PSD Oana Florea. Aceasta afirma ca nu a apucat sa parcurga documentul, insa apreciaza transparenta de care au dat dovada cele…

- Ministerul Public a anuntat marti seara ca in urma analizei facute privind aspectele legale ale procedurii de descretizare a protocolului secret incheiat in 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Roman de...

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat marti ca a discutat din nou cu seful Serviciului Roman de Informatii, care este de acord cu desecretizarea protocolului incheiat de SRI cu Parchetul General, dar ca trebuie sa existe un accept si din partea acestei institutii.

- Presedintele Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a declarat vineri, pentru mediafax.ro, ca membrii comisiei vor discuta in urmatoarea sedinta daca vor cere SRI desecretizarea protocolului denuntat dintre Serviciu si Parchetul General, adaugand ca are nevoie de acesta numai pentru raport.

- De ce face Cosette Chichirau transmisiuni live pe Facebook din Parlament, de la ședințe sau conferințe. Vrea sa arate cum se comporta aleșii in mediul lor. Așa a intrat și in conflictul cu senatorul PSD Șerban Nicolae, dar nu s-a lasat descurajata. Chiar adversari politici din PSD au felicitat-o pentru…

- "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun. Ma intereseaza mai putin partea de cancan, ma intereseaza unde a fost afectata vointa electoratului, unde a fost afectata vointa cetatenilor (...). Nu ma puneti sa fac judecati pe baza de declaratii. Sa mearga pana la capat toti…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea protocoalelor secrete cu SRI. ”Din punctul meu de vedere, presedintele Romaniei devine complice in momentul in care nu dispune…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern. "L-am intrebat pe domnul Maior daca s-a implicat vreodata in constituirea…

- ”Pe acest om, adica președintele noi l-am susținut sa ajunga președinte, sa dea cateva batalii foarte puternice in interior, și am crezut tot timpul in camaradul Liviu Dragnea ca va ține cont de lucrurile astea și de direcție. Sa țina cont și astazi și la Congres de aceste loc. Sper sa țina cont…

- Iata postarea social-democratului: ”Ecologiștii de asfalt, virgini și cvasi-virgini ”Propaganda buboasa” Un alt fals rostogolit de o propaganda buboasa a fost ideea ca eu am propus un proiect de lege prin care se permite exploatarea arborilor din ariile protejate, din padurile…

- Incepand cu anul 2006, fostul procuror Mircea Negulescu, alias “Portocala”, vedeta “unitatii de elita” a DNA de la Ploiesti, a facut obiectul a nu mai putin de 13 plangeri penale, situatia acestor cauze ajungand la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In zece din aceste dosare, plangerile petentilor…

- Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca in prezent, procurorii de la Parchetul General au in lucru 12 cauze privindu-l pe fostul procuror Mircea Negulescu, vizand activitatea sa de procuror de la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti si DNA Ploiesti.Potrivit surselor citate, cele mai…

- Probleme pentru procurorul Mircea Negulescu. Procurorii de la Parchetul General au in lucru 12 cauze privindu-l pe fostul procuror „Portocala”, vizand activitatea sa de la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti si DNA Ploiesti. Cele mai multe plangeri se refera la modul in care magistratul facea anchetele.…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae scrie ca bilanțul Direcției Naționale Anticorupție, prezentat miercuri de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, este „o mizerie” și acuza procurorii anticorupție ca iși desfașoara activitatea „potrivit unor protocoale secrete, sub influența unor ambasade”....

- Senatorul PSD Serban Nicolae a criticat bilantul DNA prezentat miercuri dimineata. Acesta a precizat ca nu ar fi vazut „vreodata o mizerie mai mare” decat „asa-zisul bilant”, ulterior aducand o completare ironica la adresa institutiilor prezente in sala. In acelasi stil acid, vicepresedintele ALDE,…

- Fostul sef al SRI, George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, a fost audiat in comisia parlamentara timp de sase ore. Maior a vorbit despre un protocol intre SRI și Parchetul General, condus la acea data de Laura Codruța Kovesi, prin care se stabilea o colaborare in cazurile de evaziune…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat,marti,pentru Mediafax, ca avizul negativ dat de Sectia pentru Procurori a CSM pentru revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA se inscrie in linia unui dezinteres total fata de problemele serioase privind relatia dintre puterea judecatoreasca si cetateni.

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat luni ca verificarea inregistrarilor aparute in spatiul public este mai importanta decat raportul ministrului Justitiei privind activitatea DNA, aratand ca, "daca acele inregistrari sunt corecte, cei de acolo nu mai au ce cauta in institutiile respective".…

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a sustinut ca nu o intereseaza raportul privind activitatea DNA prezentat de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ci verificarea inregistrarilor cu procurorii Directiei care au aparut in spatiul public.

- Revocarea lui Kovesi. CSM nu a primit raportul privind DNA. Magistratii asteapta publicarea documentului Reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au declarat, vineri, ca raportul pe baza caruia ministrul Justitiei cere revocarea procurorului sef al DNA nu a ajuns la CSM, magistrati…

- Senatul a adoptat, pe 21 februarie, un proiect de lege, cu amendamente admise, care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare, inlocuire si exploatare pe…

- Mircea Negulescu a fost citat, joi, la Parchetul General pentru a fi audiat intr-un dosar privind o plangere facuta de un magistrat pe care acesta l-a trimis in judecata, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- "Am facut o sesizare catre Inspectia Judiciara a CSM pentru a demara cercetarile disciplinare pentru cele pe care le-am constatat in dezvaluirile care au fost facute publice aseara (joi, n.r.), cum nilte domni procurori care aveau cu totul alte atributii incercau sa falsifice dosare petnru a-mi fabrica…

- Procurorul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, a declarat, luni, ca la DNA Ploiesti nu au fost niciodata falsificate probe si nici nu au fost facute intelegeri ilicite cu inculpatii. "In legatura cu afirmatiile facute de inculpatul Vlad Cosma, ieri, si cu discutiile care au aparut in mass…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae și secretarul general-adjunct al PSD Codrin Ștefanescu cer restructurarea Direcției Naționale Anticorupție și demiterea șefei DNA Laura Codruța Kovesi, dupa acuzațiile lansate duminica seara de fostul procuror Mihaiela Moraru Iorga și fostul deputat PSD Vlad Cosma. Și președintele…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a precizat, luni, ca DNA trebuie refacuta din temelii, credibilitatea institutiei fiind prabusita, iar lupta anticoruptie - una selectiva, el apreciind, totodata, ca procurorul sef DNA, Laura Codrusa Kovesi, nu mai poate ramane la conducere.

- Senatorul PSD Serban Nicolae a precizat, luni, ca DNA trebuie refacuta din temelii, credibilitatea institutiei fiind prabusita, iar lupta anticoruptie - una selectiva, el apreciind, totodata, ca procurorul sef DNA, Laura Codrusa Kovesi, nu mai poate ramane la conducere. „Noi am aflat ca…

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae vine cu o reactie furibunda dupa ce au iesit la iveala noi inregistrari bomba cu privire la abuzurile comise de anumiti procurori ai Directiei Nationale Anticoruptie. Nicolae sustine ca nu e impresionat de astfel de dezvaluiri, dar ca a observat ca lupta anticoruptie…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a primit miercuri un avertisment din partea Consiliului Național pentru Combaterea Dicriminarii (CNCD) pentru jignirile aduse deputatei USR Cosette Chichirau, in timpul dezbaterilor pe legile justiției.

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, va fi inlocuit de la conducerea Comisiei de ancheta pentru clarificarea aspectelor ce țin Arhiva SIPA, la solicitarea acestuia, in locul sau urmand sa vina Viorel Salan.

- Senatorul PSD Serban Nicolae a afirmat, marti, ca declaratiile presedintelui CE, Jean-Claude Juncker, la adresa Romaniei echivaleaza cu o „amenintare ridicola si usor etilica”, iar „parerea” acestuia ca Parlamentul trebuie sa respecte Constitutia Romaniei e „ridicola si redundanta”.

- Senatorul PSD Radu Preda a intrebat luni, dupa ce comunitatea Declic a depus in holul Senatului semnaturile celor care nu sustin modificarea legilor justitiei, unde sunt acestea, deoarece el vede doar o lista cu nume. Senatorul USR Vlad Alexandrescu a declarat ca si el a semnat petitia, „ca cetatean…

- Senatorul PSD Serban Nicolae spune intr-un interviu pentru EuroNews ca masura arestului preventiv in cazul unei persoane corupte este modalitatea procurorilor de a-si arata puterea, este razbunare, lupta politica si abuz.

- Senatorul PSD Serban Nicolae, autorul unora dintre cele mai controversate amendamente la legile justitiei si codurile penale, sustine intr-un interviu acordat Euronews ca arestarea preventiva a demnitarilor suspectati de coruptie si prezentarea lor in catuse este o modalitate de a arata „puterea procurorilor”,…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a anuntat, vineri, componenta Cabinetului pentru care va cere votul Parlamentului, asa cum au decis prin vot conducerile PSD-ALDE, partidele din alianta aflata la guvernare. Cabinetul va avea 27 de ministri, iar 3 dintre ei au probleme penale. Este vorba…

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Initial, procurorii de la DNA si Parchetul General au trimis in…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat joi, ca nu da doi bani pe buna-credinta a ambasadelor, referindu-se la raspunsul Ambasadei Frantei in ceea ce priveste textul tradus in limba engleza a celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei, scrie ziare.com. 0 0 0 0 0 0