Stiri pe aceeasi tema

- Senatoul PSD Serban Nicolae, eliberat din functia de lider al grupului PSD din Senat, a scris joi pe Facebook ca "oamenii mici au doar satisfactii marunte". "TUSEA SI JUNGHIUL Oamenii mici au doar satisfactii marunte. Si nu, nu ma refer la slugile "de executie", ci la stapanii lor. Care-i tin pe 30…

- “Oamenii mici au doar satisfacții marunte”, este reacția senatorului PSD Șerban Nicolae, dupa decizia Comitetului Executiv al PSD de a-l inlocui de la șefia grupului social-democraților din Senat. Șerban Nicolae a reacționat pe Facebook, printr-un mesaj sarcastic, intitulat “TUSEA ȘI JUNGHIUL”. …

- Serban Nicolae va fi inlocuit cu Liviu Lucian Mazilu la conducerea grupului PSD din Senat, a decis Comitetul Executiv al PSD. Senatorul PSD reactioneaza sarcastic pe Facebook. "TUSEA ȘI JUNGHIUL. Oamenii mici au...

- Serban Nicolae va fi inlocuit cu Liviu Lucian Mazilu la conducerea grupului PSD din Senat, a decis Comitetul Executiv al PSD. Senatorul PSD reactioneaza sarcastic pe Facebook. "TUSEA ȘI JUNGHIUL. Oamenii mici au doar satisfacții marunte. Și nu, nu ma refer la slugile "de execuție", ci la stapanii…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca pentru noul mandat de guvernator BNR, Mugur Isarescu beneficiaza de sprijinul ALDE, cu excepția unui singur parlamentar, senatorul Daniel Zamfir, potrivit Mediafax. „Din partea ALDE nu a existat opoziție, doar un singur coleg care este consecvent…

- "Isarescu beneficiaza de sprijinul ALDE. Din partea ALDE nu a existat opoziție, doar un singur coleg care este consecvent cu poziția lui și nu vreau sa-i fac reproșuri. Nu-i impartașesc punctul de vedere. In ceea ce privește poziția PSD-ului, vreau sa va rog sa-i chestionați pe reprezentanții partidului.…

- Banca de stat Eximbank ar urma sa plateasca 310 milioane de euro pe Banca Romaneasca, in condițiile in care aceasta a avut in 2018 pierderi de 110 milioane de euro, scrie Ziarul Financiar. Senatorul PNL Florin Cițu acuza ca banca greceasca este supraevaluata și cere Comisiei Europene sa investigheze…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir susține miercuri, pe Facebook, ca „nu mor caii cand vor cainii”, facand referire la motivarea judecatorilor CCR pe Legea plafonarii dobanzilor. Zamfir anunța ca va redepune saptamana viitoare legea in Parlament, care va fi „votata pe repede inainte”.„CCR a declarat…