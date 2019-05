Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Șerban Nicolae susține ca Lia Olguța Vasilescu și Codrin Ștefanescu au plecat de buna voie din funcțiile pe care le dețineau in PSD, deciziile fiind luate in armonie, in CEx.Citește și: Sindicaliștii din Poliție ii CER DEMISIA lui Carmen Dan: 'Fațarnica, ai permis sa ne ranjeasca…

- Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a anunțat marți, la Palatul Parlamentului, ca nu va mai fi purtatorul de cuvant al partidului, precizand ca a avut aceasta funcție numai pe perioada campaniei.„Nu cred ca trebuie sa vorbim despre partid de la aceasta tribuna, dar ca sa evitam orice…

- Jurnalistul Silviu Manastire a fost nevoit sa taie lavaliera lui Rareș Bogdan, care se afla in platoul B1 TV. De asemenea, a fost taiat sunetul și in cazul lui Codrin Ștefanescu. ”E un isteric care nu și-a luat pastilele!”, a zis Codrin Ștefanescu despre Rareș Bogdan. ”Nu-mi face placere…

- Viorica Dancila a participat, luni seara, alaturi de Liviu Dragnea, la o ședința a coaliției, in care s-a discutat despre situația remanierii și o posibila restructurare guvernamentala. Șerban Nicolae, liderul senatorilor PSD, a declarat, la emisiunea lui Victor Ciutacu, de la Romania TV, ce s-a…

- Olguța Vasilescu a catalogat drept „jenant” faptul ca Poliția Romana a dat pe surse informația potrivit careia soțul ei, Claudiu Manda, a ramas fara permis pentru ca a condus cu viteza. Mai mult, fostul ministru al Muncii a precizat ca se afla in mașina alaturi de Claudiu Manda deoarece plecasera mai…

- Senatul are pe ordinea de zi a plenului de luni, care va incepe la ora 16.00, proiectul inițiat de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae care prevede ca Banca Naționala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate, respectiv aproape 56 de tone de aur.Inițativa…

- Luna martie este luna cadourilor iar femeile sunt printre cele rasfațate. La PSD, pentru Lia Olguța Vasilescu a fost cea pentru care ziua de luni, 4 martie, va ramane o zi plina. Aceasta a primit inca o funcție importanta.

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat ca Lia Olguța Vasilescu este „o propunere foarte proasta” pentru funcția de consilier onorific al premierului Viorica Dancila pe probleme de infrastructura, spunand despre aceasta ca este un personaj „sinistru” și „nociv”.„Aceste personaje mi se par sinistre…