Șerban Nicolae, despre Iohannis: Are o problemă medicală ”In mod cert e o situație politica din ce in ce mai angrijoratoare in țara. In cazul lui Iohannis pare ci este mai degraba o problema medicala. Mie greu sa cred cum poate sa fie atat de ridicol, sa spuna niște minciuni cu atata nonșalanța. Ma refer la acea afirmație cum ca Senatul ar fi amanat pana in februarie o decizie in cazul lui Tariceanu. Ori consilierii lui rad de Iohannis, de dimineața pana seara și-i spun minciuni pe care domnia sa le ia de bune, ori este atat de incompetent inciat sa inventeze lucruri și sa le spuna 'cu steagurile in spate'”, a declarat Nicolae Șerban, la Antena 3. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ceaușescu, mai tare decat Regele Mihai, Regina Maria, Carol, Iorga sau Iliescu, intr-un sondaj care vizeaza opinia romanilor cu privire la ”cele mai marcante” personalitați ale Romaniei moderne. In sondaj mai apar Coposu, Bratianu, Antonescu, Basescu, Iohannis sau Constantinescu, dar nu și Dragnea sau…

- "Este comparabil doar cu discursul tinut de presedintele Iohannis in Parlament. Este total neinspirat pentru ziua de 1 Decembrie. Votantii sai spun acelasi lucru, din nefericire. Daca asta am livrat ani de zile, in epoca Basescu, uite ca patru ani in vremea lui Iohannis nu au fost suficienti sa inceapa…

- ”Nu pot sa onorez invitația din foarte multe rațiuni. Dar se ține recepția și fara mine. Macar s-a renunțat la acele afirmații din trecut cum sa ar fi o cutuma sa nu se invite persoane cu dosare penale. Daca doamna Kovesi e acolo, banuiesc ca toți procurorii din Parchetul General au fost invitați,…

- Dupa criticile adresate in weekend președintelui Iohannis și PNL, Ludovic Orban i-a reamintit lui Cioloș ca a obținut mai multe posturi din partea clasei politice pe care acum o critica. ”Urmaresc cu mare atentie diferite cariere extrem de ciudate. Si aici am sa va spun despre Ciolos faptul ca a aparut…

- Vești de ultima ora de la Parchetul General pentru cuplul prezidențial. Conform informațiilor obținute și transmise de Antena 3, Parchetul General a inceput urmarirea penala in rem in cazul familei Iohannis pentru cei 320.000 de euro incasați prin administrarea casei din Sibiu, a chiriei, casa pierduta…

- „Tariceanu are discurs. Din '90 e pe prima scena a politicii romanești. Are alonja, e un om politic valoros. Apreciez consecvanța discursului impotriva abuzurilor și a statului paralel, cu care a și caștigat capital politic. Exista, insa, și o doza de ipocrizie in discursul sau. Se numara printre…

- Iata polemica dintre cei doi politicieni: Varujan Vosganian: Ma bucur ca e doamna Gorghiu aici. Oamenii astia care fabricau dovezi, care anchetau cu anii... (...) Toti oamenii astia s-au bucurat de protectia celor doi presedinti ai țarii, Basescu si Iohannis, de protectia unor partide si…

- Eugen Nicolicea susține ca ceea ce a facut ministrul Justiției nu este infracțiune și considera ca este o facatura menita sa ii afecteze imaginea lui Tudorel Toader. "In momentul de fața nu constitue infracțiune daca iți exerciți un drept prevazut intr-o lege. Ori domnul Tudorel Toader, fost…