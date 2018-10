Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca este nevoie ca Guvernul sa modifice Legile justitiei printr-o ordonanta de urgenta in maximum trei zile de la aparitia in Monitorul Oficial a modificarilor la legea privind Statutul magistratilor.

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca este nevoie ca Guvernul sa modifice Legile justiției printr-o ordonanța de urgența in maximum trei zile de la apariția in Monitorul Oficial a modificarilor la legea privind Statutul magistraților.„De la data publicarii…

- Curtea Constitutionala (CCR) discuta marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dar si sesizarea formulata de seful statului asupra Legii 303 privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Judecatorii CCR dezbat, marți, sesizarile președintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și la Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, scrie Mediafax.In sesizarea presedintelui privind modificarile…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader precizeaza marti, intr-o postare pe Facebook, ca nu intentioneaza sa demisioneze, dupa ce presa a relatat despre demersurile sale in vederea obtinerii unui post de notar public la Iasi si dupa ce presedintele PSD Liviu Dragnea si-a exprimat nemultumirea in legatura…

- Acesta este termenul intrarii in vigoare a Legii 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contravenționale, publicata in Monitorul Oficial in 25 iulie 2018. Scopul extinderii termenului de achitare a jumatate din cuantumul amenzii este incurajarea romanilor sa-și…

- Legea care reglementeaza exploatarile offshore va fi modificata prin Ordonanța de Urgența. Imediat ce legea va fi promulgata de președintele Romaniei și publicata in Monitorul Oficial, aceasta va suferi modificari importante, susțin surse citate de Adevarul.ro.„Este prea devreme sa lucram…

- Curtea Constitutionala dezbate marti sesizarile formulate de PNL si USR, dar si de catre presedintele Klaus Iohannis asupra Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce, la sfarsitul lunii iunie, Senatul, in calitate de for decizional, a respins…