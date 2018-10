Șerban Nicolae cere guvernului să respingă OUG privind legile justiției: “Umbra lui Macovei și Prună” „Ridica mari semne de intrebare. Am senzatia ca umbra lui Macovei si Pruna a acoperit gandirea acestei ordonante, dincolo de faptul ca ordonanta este foarte mult extinsa fata de ceea ce parea sa fie subiect de discutie pentru o eventuala modificare. De exemplu, am intalnit formule de tipul , am gasit formula absolut stupida legata de revocarea membrilor CSM in care judecatorii, respectiv procurorii, voteaza pentru revocare dar dupa aia se pronunta CSM-ul cu ma (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Premierul Viorica Dancila l-a asigurat pe presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in cadrul unei intrevederi avute la Strasbourg, ca legile justitiei din Romania urmaresc alinierea la legislatia europeana si s-au efectuat in deplina transparenta si in dialog cu partenerii europeni, inclusiv…