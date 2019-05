Şerban Nicolae, ceartă cu Stelian Ion la Antena 3 "Securistilor. De ce sa incite USR la ura? Uite, mesaj de la USR Iasi. 'Sa il primim pe hashtag nimicul Dragnea cum merita. Luati-va trei ore libere de la serviciu si haideti la miting'. E normal asa ceva?", a spus Serban Nicolae. La toate acestea, deputatul USR Stelian Ion a replicat, sec, "infractorilor, ce sa zic". In plus, acesta a reactionat extrem de nervos la cerinta social democratului ca mitingurile PSD sa nu mai fie deranjate de proteste. "Sa ne inchida legiuitorul pe toti pentru ca nu suntem de acord cu PSD. Sa se dea legea defaimarii nationale si s-a rezolvat", a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a fost asteptat sambata de sute de persoane la Iasi, la lansarea cartii „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”, care se desfasoara la Teatrul National „Vasile Alecsandri”, informeaza News.ro. „Fain oras. Am venit pe jos. Chiar n-am avut nevoie de jandarmi”, a spus el…

- Președintele PSD Bacau, senatorul Dragoș Benea, a deschis, joi, in Piața Unirii din Iași, mitingul social-democraților din Moldova, discursul acestuia fiind unul critic la adresa foștilor grei PDL din regiune:„E antiromanesc sa spunem ca Romania si Europa nu se pot dezvolta fragmentat, pe bucatele…

- Surse politice convergente vorbesc despre teama social-democratilor ca evenimentul s-ar putea dovedi un esec, in conditiile in care sunt anuntate ample miscari de protest. Jurnalistul Dan Turturica a scris si el astazi, pe Facebook, despre discutiile in contradictoriu din PSD: "Conducerea PSD este la…

- „Nu știu ce subiect va aborda liderul PSD. Sunt sigur ca multa lume așteapta cu interes. Aș putea sa fac o previziune și sa spun ca va vorbi despre inițiativa partidului, formațiunii pe care o conduce de a iniția un alt referendum, in paralel cu cel pe care domnul președinte Iohannis ințeleg ca este…

- Ordonanța lacomiei, OUG 114, va ramane cu aceleași prevederi, dar se va mai umbla puțin la textul legii. Cel puțin așa a declarat duminica seara Darius Valcov, vorbind despre modificarile ordonanței de urgența care a nemulțumit profund bancile, companiile de telecomunicații și intreg mediul de afaceri…

- Atac dur lansat de premierul Viorica Dancila dupa ce președintele Klaus Iohannis a atacat bugetul la CCR. Dancila spune ca mutarea lui Iohannis e una cus scop electoral.Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS: 'Ponta il lauda pe Dragnea: Da, chiar il laud!' "Acestea declarații…

- Premierul Viorica Dancila i-a invitat pe reprezentantii asociatiilor de magistrati si ai CSM, luni, la ora 15.30, la Palatul Victoria, la discutii privind legile justitiei, modificate prin ordonanta de urgenta. Deputatul USR Stelian Ion cred ca guvernantii „s-au speriat”. In aceasta seara este anuntat…

- "OUG-ul lui Tudorel este un dezastru pentru justitia din Romania, mai ales ca nu se justifica nicio urgenta, alta decat cea a infractorilor Dragnea si Tariceanu. De aceea, in fata acestui atac furibund la adresa justitiei din Romania, ii solicitam in mod ferm presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze…