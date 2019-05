Stiri pe aceeasi tema

- 'Propunerea poate sa vina din partea oricui. Si a societatii civile, dar aia civila, nu aia cu epoleti pe sub maieu. Deocamdata, nu am nicio candidatura. Cand am sa vad numele celor care isi doresc sa ajunga judecator la Curtea Constitutionala, am sa ma pronunt. Si ma intereseaza foarte putin daca…

- S-au inregistrat 75 de voturi "pentru", 32 de voturi "impotriva" si o abtinere.Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a dat marti raport favorabil modificarilor la Codul penal, eliminand mai multe prevederi din forma initiala, care au fost declarate neconstitutionale de catre…

- Biroul Electoral Central a admis candidatura independenta la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019 a Gregorianei Tudoran, o tanara din Iasi membra a grupului de initiativa civica „Impreuna pentru A8“, potrivit adevarul.ro.Citește și: Solicitare urgenta a președintelui Klaus Iohannis!…

- Primul pas in readucerea tezaurului de aur in tara Senatorii au adoptat proiectul initiat de parlamentarii social-democrati Liviu Dragnea si Serban Nicolae privind statutul Bancii Nationale a României, care vizeaza modificarea politicii BNR privind constituirea si administrarea depozitelor…

- Senatul voteaza, luni, in calitate de prima Camera sesizata, proiectul de lege initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae, care prevede ca Banca Nationala a Romaniei sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate. Propunerea legislativa a primit raport de admitere in comisia de buget-finante,…

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.312/2004 privind statutul BNR a fost aprobata cu 5 voturi 'pentru', doua 'impotriva' si o abtinere. 'Apreciem ca se poate modifica politica BNR privind constituirea si administrarea depozitelor de aur detinute in tezaurul propriu…

- Președintele Klaus Iohannis organizeaza marți, la Cotroceni, consultari cu reprezentanții societații civile pe tema referendumului. Anunțul a fost facut pe Facebook de Elena Calistru, de la Funky Citizens, care a precizat ca a acceptat invitația șefului statului. „Am primit (și acceptat)…

- Secretarul general al PPE, Antonio Lopez, a cerut vineri Guvernului de la Bucuresti sa sprijine "societatea civila, profesionistii", respectiv candidatura Laurei Codruta Kovesi la functia de procuror-sef al Parchetului European, el subliniind ca tara trebuie sa fie pe primul loc si ideologia pe locul…