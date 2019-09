Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, se zbate intre viata si moarte si, potrivit ultimelor informatii, i-au cedat rinichii. Aceasta nenorocire, care a facut deja o victima, putea fi insa evitata.

- Starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu, s-a agravat in ultimele zile, iar unele surse susțin ca organele tanarului au inceput sa-i cedeze.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține ca Gino Iorgulescu va angaja o ”turma de avocați”, care vor avea misiunea sa-l salveze pe Mario Iorgulescu de pușcarie, asta deși a ucis un om, dupa ce s-a urcat la volan drogat și baut. Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile luate…

- In urma rezultatelor de la Institutul de Medicina Legala, Mario Iorgulescu ar fi consumat cocaina in noaptea in care s-a produs accidentul cumplit. De asemenea, fiul lui Gino Iorgulescu avea o alcoolemie de si 1,96 g/l de alcool in sange Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele…

- Un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa a fost deschis in cazul accidentului in care a fost implicat Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, au declarat, pentru AGERPRES, surse din Politie. Conform acelorasi surse,…

- Politistii au deschis un doar penal pentru ucidere din culpa si vatamare in cazul accidentului provocat de fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Mario Iorgulescu, pe Soseaua Chitilei. In urma accidentului, tanarul de 24 de ani a ramas fara permis de conducere.

- Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Mario Iorgulescu a fost acuzat de ucidere din culpa și vatamare corporala in cazul accidentului provocat duminica de acesta și in urma caruia a rezultat...

- Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu, a fost transportat duminica dimineața la Spitalul Elias din Capitala dupa ce a fost ranit grav intr-un accident rutier soldat cu un deces, au declarat pentru Mediafax surse din Poliție. https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23356250-fiul-lui-gino-iorgulescu-ranit-grav-dupa-accident-rutier-soferul-celeilalte-masini-murit-surse.htm