- Ana Maria are 32 de ani si este fericita mamica a patru copilasi! Chiar daca in urma cu cativa ani se pregatea pentru o cariera in medicina, si-a dat seama ca a fi mama este mult mai important!

- Fiind persoana publica, Camila este des prinsa de paparazzi in timpul zilelor obișnuite. Ultima data insa, cantareața și-a pregatit terenul de atac atunci cand a fost fotografiata cand trecea de securitate la Aeroportul internațional din Los Angeles. Ea nu s-a lasat surprinsa de paparazi, ba mai mult,…

- Retras din fotbal, Ciprian Marica (32 de ani) a devenit un familist convins. Barbat implinit din toate punctele de vedere, fostul atacant al echipei nationale le face toate poftele celor mai dragi fiinte din viata lui, sotia Ioana si fiul Albert Andrei.

- Ilie Dumitrescu este, fara indoiala, unul dintre cei mai cunoscuti crai din fotbalul romanesc. Ajuns la 49 de ani, fostul star al echipei nationale a recunoscut public ca toata viata i-au placut femeile. Atunci cand vine vorba despre bunaciunile la care a „marcat”, acesta se poate lauda cu un „palmares”…

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in Congres la Sala Palatului, unde 24 de candidati cer votul forului de conducere pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti regionali. Printre invitați se numara Sergei Stanishev, președintele socialiștilor europeni, diplomați,…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța duminica decizia profesorilor din 28 de județe, printre care și Prahova, de a nu participa la simularea examenului de Evaluare Naționala, care se desfașoara in perioada 5-7 martie 2018. O forma de protest fața de discriminarile din Legea salarizarii,…

- Primarul Capitalei a declarat, miercuri, ca, in premiera, in Bucuresti, vor functiona 12 utilaje de topit zapada. Edilul a precizat ca la numarul destinat parintilor care au nevoie de ajutor cat copiii nu merg la scoala au sunat persoane care voiau sa verifice daca functioneaza acest serviciu.…

- Serban Huidu, Ioana Petric si Codrut Keghes revin la Prima TV incepand de miercuri, 28 februarie, de la ora 20.30, cu un nou sezon „Cronica Carcotasilor“. Repoterii „Adevarul“ au patruns pe platourile de filmare pentru a surprinde cum decurge pregatirea unei astfel de productii.

- Renumit pentru faptul ca este unul dintre cele mai dure personaje de pe micul ecran, Florin Dumitrescu a fost surprins intr-o ipostaza absolut neasteptata. In vazul lumii, celebrul chef si-a gasit nasul!

- Dincolo de celebritate, Mirela Vaida este, fara indoiala, una dintre cele mai dedicate mamici din showbiz-ul romanesc. Aceasta este in stare de orice, atunci cand vine vorba despre Carla si despre Vladimir, copiii sai.

- Vestea ca Giovanni si Victor Becali au fost condamnati cu executare in dosarul „Mita pentru judecatoare” a fost primita diferit de rudele celor doi machedoni. In timp ce Gigi Becali, varul fostilor impresari, a sarit in apararea neamurilor sale, Lucian, nepotul favorit al latifundiarului, s-a distrat…

- ”Ripi” a anunțat mișcari de trupe pe finalul campaniei de trasnferuri, dar la capitolul desparțiri. Paul Codrea nu se va baza in cele 16 jocuri ramase de disputat in acest sezon al Ligii a II-a nici pe Andrei Popescu, Claudiu Matiș și Flavius Vladia. Primii doi au fost cedați la ACS Ghiroda, in timp…

- Sambata, 17 februarie 2018, a avut loc a doua ediție a Balului de Dragobete, organizat de Primaria Municipiului Focșani. Astfel, peste 160 de doamne și domni de varsta a treia au raspuns invitației domnului Primar Cristi Misaila și au venit la Restaurantul Grand'Or la petrecerea dedicata lor.…

- Fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu a luat in greutate cateva kilograme bune dupa ce a renunțat la unul dintre marile sale vicii. Madalin Ionescu, care este casatorit cu jurnalista Cristina Șișcanu , s-a ingrașat. Madalin Ionescu, care anul trecut s-a retras din lumina reflectoarelor pentru…

- Cum o rasfața Razvan Simion pe Lidia Buble, in weekend. Realizatorul tv i-a pregatit din nou micul dejun artistei, iar aceasta impartașit bucuria cu fanii, deși din cauza racelii, nu se simțea deloc bine. Lidia Buble a filmat farfuria cu bunatațuri și le-a aratat prietenilor virtuali cu ce hranește…

- Brigitte Sfat a facut, dupa mai multe tentative esuate, primul pas spre despartirea de Ilie Nastase. Chiar de ziua ei de naștere, bruneta a intentat actiune de divort. Femeia a sarbatorit cum se cuvine acest demers.

- Ozana Barabancea si-a facut opreatie de micsorare a stomacului si a reusit sa slabeasca aproape 40 de kilograme. In prezent, are o silueta de invidiat. Invitata in cadrul unei emisiuni, vedeta a dezvaluit motivul pentru care a recurs la aceasta interventie chirurgicala. A

- Madalin Ionescu a transmis un mesaj foarte clar, in care vorbește despre cariera, bani și aspirații. Anul trecut, Madalin Ionescu a renunțat sa mai apara in calitate de prezentator la TV . Acesta a decis atunci sa se dedice familiei pe care o are cu jurnalista Cristina Șișcanu, cea care i-a daruit o…

- Devenita celebra ca fiind rivala Denisei Raducu, una dintre cele mai frumoase și talentate artiste din lumea manelelor a luat o decizie cat se poate de dificila. Și, fara sa stea pre amult pe ganduri, dupa ce a vazut ce a pațit Denisa, a renunțat la lumea showbiz-ului...

- Este, cu siguranța, una dintre cele mai iubite prezentatoare de știri sportive și a reușit, de-a lungul carierei sale sa ii faca pe mulți fotbaliști sa incerce sa ajunga la inima ei. Fara prea mare succes insa, vedeta tv preferand sa iși traiasca relațiile departe de ochii presei.

- Claudia Stirbei este o tanara care a ales sa devina antreprenor in perioada maternitatii. Pornind de la nevoia personala, tanara a realizat ca exista o cerere reala pe piata si a lansat si gestionat un magazin online care vinde haine pentru femeile insarcinate, in valoare de 100.000 de euro pe an.

- La 31 ianuarie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33,498 miliarde de euro, fata de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, se arata intr-un comunicat transmis joi de banca centrala. In cursul lunii ianuarie au avut loc „intrari de 1,272…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei sale ședințe de guvern ca a renunțat la protecția oferita de SPP. Dancila a precizat ca a fost o opțiune personala și nu are nimic sa reproșeze agenților instituției. Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei ședințe de guvern…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, scrie Mediafax, citand surse politice, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul Viorica Dancila…

- Noul premier, Viorica Dancila, a renunțat, așa cum anunța inca de acum o saptamana, la lucratorii Serviciului de Protecție și Paza. Aceeași decizie au luat-o de altfel toți miniștrii. Luni seara, imediat dupa ce a ajuns la Palatul Victoria, Viorica Dancila a renunțat la serviciile SPP (Serviciul de…

- Magazinele alimentare din orasele mici raman inchise la inceputul saptamanii deoarece nu au forta de munca si nu pot gestiona cresterea salariului minim. Retailul maghiar trece in prezent printr-o perioada mai dificila din cauza cresterii salariului minim si deficitului fortei de munca.…

- Fost campion al Romaniei cu Unirea Urziceni, Marius Bilașco (36 de ani) se menține intr-o forma de invidiat. Deși a renunțat la fotbal in urma cu aproape șase ani, acesta le da clasa multor staruri aflate inca in activitate. Jucatori precum Denis Alibec sau Constantin Budescu ar vrea sa arate precum…

- Cea care ar putea conduce Ministerul Sanatatii este, la momentul de fata, manager al Spitalului Judetean Baia Mare. De altfel, pentru a ramane in aceasta functie la Spitalul “Dr. Constantin Opris” , Sorina Pintea a ales sa paraseasca Legislativul, la doar cateva luni de cand fusese aleasa senator, in…

- Actorul Dragoș Bucur a facut prima sa declarație dupa ce s-a aflat ca nu mai prezinta emisiunea „Visuri la cheie”, de la Pro TV. El a și explicat care au fost motivele pentru care a renunțat. Dragoș Bucur a prezentat, timp de mai multe sezoane, emisiunea „Visuri la cheie”, de la Pro TV, insa acum…

- Ajuns la 82 de ani, Viorel Paunescu este, fara indoiala, unul dintre cei mai cunoscuti milionari din Romania. Lipsit de grija zilei de maine, fostul patron al clubului Steaua duce o viata de huzur, iar uneori prefera sa-si petreaca timpul departe de Anisoara, sotia sa.

- Razvan Botezatu a avut parte de un weekend cu peripetii, dupa ce a plecat a plecat din Bucuresti. Destinatia initiala a fost acasa, in Eforie, insa, el si gasca lui de prieteni au decis sa iasa din tara si sa faca o plimbare pana in Bulgaria. Dar, cum "socoteala" de acasa nu s-a potrivit cu cea din…

- Cantaretul de rock Liam Gallagher, fostul solist al trupei Oasis, a declarat ca nu le poate spune copiilor sai sa nu consume substante interzise pentru ca el nu a renuntat la droguri, informeaza contactmusic.com.

- Mila și Ashton au doi copii: o fetița, pe nume Wyatt Isabelle, și un baiețel, pe care au decis sa-l numeasca Dimitri Portwood. Ei bine, daca pe micuța o știm deja, vazand-o in foarte multe fotografii de paparazzi, pe Dimitri au reușit sa-l țina, cat de cat, secret. Actorii au fost vazuți in public cu…

- Concernul minier rus „Polus“, deținut de rusul Said Kerimov, (print PGIL – 82,4%), a anunțat luni rezilierea acordului semnat cu un consorțiu chinez pentru vanzarea a 10% din actiunile companiei miniere, ”din cauza neindeplinirii condițiilor suspensive“, fara sa precizeze care sunt conditiile in cauza.…

- Mirela a infirmat știrea, precizand ca, intr-adevar revine la TV la jumatatea lui februarie, dar cu o alta emisiune, scrie unica.ro. Deocamdata ea nu a dat detalii despre noua producție. Citeste si Mirela Boureanu Vaida a facut anuntul in direct: "Este ultima mea prezenta la Acces Direct"…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia atributiile cel mai tarziu incepand cu data de 21 mai 2018, conform unui comunicat remis Bursei de Valori…

- Radu Gușatu HC Vaslui a renunțat la pivotul oltean Radu Gușatu, care nu a confirmat in puținul timp petrecut in prima liga. HC Vaslui a decis sa renunțe la serviciile lui Radu Gușatu. Jucatorul de 19 ani a venit sub forma de imprumut de la divizionara A CSU Craiova, insa nu a confirmat in scurta perioada…

- Fotbalistul care a reușit sa ii aduca campionatul lui Gica Hagi, iar apoi a fost exclus din lotul Viitorului pare sa fie genul de tanar car eiși idolatrizeaza mama și face tot ce ii sta in putința pentru a o rasfața.

- Simona Halep nu mai are contract cu Adidas, dupa o colaborare de patru ani. Nemtii nu au spus de ce au renuntat la colaborarea cu sportiva din România, care este acum numarul 1 în lume. Unele voci spun ca românca ar urma sa semneze…

- "2017 a fost un an bun pentru minciunoșii din Moldova. De la președinte și speaker pana la primar și ziariști, moldovenii au primit gogoși care mai de care. Unele mai dulci, altele mai greu de inghițit, iar altele letale. La propriu. Toate, impreuna, demonstreaza ca cea mai mare minciuna e ca Moldova…

- Unul dintre rockerii cunoscuți pentru duritatea și pentru felul direct de a aborda situația pare sa fie cu totul și cu totul altfel cand vine vorba de copiii sai. Iar pentru aceștia are o ”fața” pe care, probabil, și-o dorește orice copil pentru tatal sau.

- Anul 2017, care sta sa se incheie, a stat sub semnul inventarii de noi taxe de catre Guvern, care a renunțat ulterior la unele dintre aceste, dar a menținut altele care au dat peste cap viața tuturor romanilor, potrivit unei analize Libertatea. Anul a inceput sub semnul eliminarii a 102 taxe, dar și…

- Frumusetea nu tine cont de varsta, asa pare sa-si spuna Adrian Enache. Desi a ajuns la 51 de ani, celebrul artist se respecta si are mare grija de felul in care se prezinta in fata lumii. Pentru ca vrea sa arate impecabil de Revelion, cantaretul a dat fuga la salonul de infrumusetare.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, o adevarata vedeta pe Facebook pentru transmisiunile in direct pe care le face din diverse locuri pe care le viziteaza, indiferent de momentul zilei, a transmis sambata parlitul porcului prin metoda traditionala, cu paie.

- SummSam Haskell, CEO-ul Miss America, a demisionat dupa ce organizatia l-a suspendat din cauza comentariilor vulgare facute la adresa concurentelor si dupa ce zeci de femei au trimis o scrisoare deschisa in care i-au cerut sa paraseasca functia.

- Cum va explicati ca, desi e un concert greu, lumea va asculta cu interes, cu o tacere desavarsita? Ioan Bocsa: Da, e un spectacol greu. Colindatul nu este doar cantare, ci presupune o stare, pe care daca o ai, colinzi, daca nu o ai, canti. Este diferenta intre cantat si colindat. Cred ca marea…

- Antreprenorul care in urma cu cinci ani a luat decizia de a-si construi o casa la tara, din dorinta reintoarcerii la traditii, a reusit, in nici doua saptamani, sa stranga daruri pentru aproximativ 20 de familii sarace.

- Serban Huidu i-a acuzat pe cei care erau la metrou ca nu au facut nimic pentru a o salva pe tanara Alina Ciucu. Numai ca, in imagini reieșea ca nu prea au fost martori. "Mai puteti sa dormiti noaptea? Nu v-a revoltat nimic?", a scris realizatorul TV. De ce nu a intervenit nimeni sa…