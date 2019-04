Stiri pe aceeasi tema

- O noua editie Asia Express – Drumul Elefantului, reality-show difuzat aseara pe Antena 1, care s-a impus din nou ca lider de piata, atat la nivelul publicului comercial, cat si la nivel urban, i-a provocat pe concurenții ramași in competiție sa lupte pe cont propriu. Dupa ce in episodul trecut, Ana…

- Una dintre probele de astazi de la „Asia Express” i-a facut pe concurenți sa li se faca rau! Ana Morodan, Cocuța și Șerban Copoț au fost nevoiți sa umple un perete, pur și simplu, cu balega de vaca. Cele mai deranjate de acest lucru au fost Ana Morodan și Cocuța.

- O noua etapa Asia Express – Drumul Elefantului, reality-show difuzat aseara pe Antena 1, i-a provocat pe concurenții ramași in competiție sa lupte pe cont propriu. In vreme ce Ana Morodan, Robert, CRBL, Cocuța și Șerban Copoț au ramas alaturi de Gina Pistol pentru a indeplini o serie de jocuri, Teleșpan,…

- CRBL, Ana Morodan, Șerban Copoț și Cocuța, ramași cu Gina Pistol, au primit ca misiune sa gaseasca intr-o mahala cateva localnice pe care trebuie sa le imbrace exact ca in poza primita.

- Pana in acest moment, echipele de la Asia Express au parcurs mai bine de jumatate din traseu și au reușit sa infrunte, impreuna, obstacole fizice și psihice ce le-au testat limitele. Cu toate acestea, in seara aceasta vor fi nevoiți sa lupte pe cont propriu, in "Cursa pe jumatate". "Acest Drum al…

- Cea de-a doua misiune a concurenților in cursa pentru ultima șansa, in ediția de marți a emisiunii „Asia Express”, a reprezentat și un prilej de amuzament pentru Șerban Copoț și George Vintila. Ana Morodan a avut parte de cateva clipe grele, incercand sa sparga nuci de cocos.

- Cina cu noduri in gat! Șerban Copot a stat la hotel cu CRBL, Oase, Telespan si Morodan, pentru ca a castigat amuleta, doar ca lucrurile nu au mers deloc bine! Ce s-a intamplat la „Asia Express”?

- Marți seara, pe Antena 1, trei echipe au intrat in cursa pentru ultima șansa, in cea de-a doua etapa Asia Express - Drumul Elefantului, din Sri Lanka. Clasamentul recalculat in funcție de misiunea opționala de luni seara i-a salvat pe Șerban Copoț și Cosmin Seleși, care au caștigat pentru a doua oara…